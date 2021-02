Chi è Abraham Garcia Arevalo, l’ex di Giulia Salemi ed Elettra Lamborghini

Dall’infanzia al successo fino ad arrivare alla vita privata dell’influencer al centro dell’attenzione dei media per la liaison con la gieffina.

Abraham Garcia Arevalo diventa noto al pubblico televisivo quando, a 23 anni, vince L’Isola dei Famosi, versione spagnola, conosciuta con il nome di Supervivientes.

A seguito di quest’esperienza, viene invitato in numerosi programmi televisivi e ottiene enorme successo sui social.

Adesso ha ottenuto l’attenzione di tutti per la volontà di entrare nella casa del Gf VIP e riconquistare la sua ex, Giulia Salemi.

Chi è Abraham Garcia Arevalo

Nasce a Campor Real, il 4 gennaio del 1991, sotto il segno zodiacale del Capricorno, e ha quindi 30 anni.

Il giovane lavora nella macelleria di famiglia e nel frattempo si dedica alla sua più grande passione, quella per le moto. Per 12 anni pratica il moto cross.

Partecipa a Gandia Shore a soli 21 anni, ma non ottiene il successo sperato.

A 25 anni, nel 2016, prende parte al reality show Super Shore, e l’anno successivo alla seconda edizione del format.

In seguito diventa inviato per il programma spagnolo omologo a C’è posta per te, chiamato Volverte a Ver.

Vita privata e curiosità

Proprio a Super Shore, Abraham trascorre una notte bollente con Giulia Salemi.

Di recente, però, la madre dell’influencer, Fariba Tehrani, ha rivelato che tra i due ci fosse un accordo, perché si conoscevano già prima dell’esperienza nel reality show.

A tal proposito, il Garcia ha ammesso di aver frequentato per lungo tempo la Salemi e di essere ancora innamorato di lei.

Ora Abraham vuole riconquistare la ragazza, approdando dentro la casa del Grande Fratello VIP. L’ingresso del giovane sconvolgerebbe completamente gli equilibri tra Giulia e Pierpaolo.

Abraham ha avuto poi una relazione con Elettra Lamborghini, conosciuta nel corso della seconda edizione di Super Shore.

Successivamente, ha avuto liaison anche con Flavia Medina e Katia Alveiro.

Molto attivo sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito di 1 milione di followers.