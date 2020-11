“Aborto più grave della pedofilia”: è bufera sulle parole del vicario del vescovo

Il vicario ha poi ricordato la sottomissione delle donne nel matrimonio cristiano. Dure parole dagli esponenti di Sinistra Italiana.

è la frase che ha scatenato una vera e propria bufera su don Andrea Leonesi, vicario del vescovo di Macerata.

Il religioso, dal pulpito della chiesa dell’Immacolata, ha predicato queste pesanti affermazioni la scorsa domenica, scatenando l’indignazione di quanti hanno ascoltato le sue parole.

“Non voglio dire che l’atto di pedofilia non sia niente, è una cosa gravissima. Ma cosa è più grave?”

ha esordito il vicario durante l’omelia. Il religioso ha poi elogiato la Polonia, che ha varato una legge che impedisce alle donne di abortire, anche in caso di feto malformato.

ha sottolineato il vicario, quasi a voler addurre al Paese polacco un merito che l’Italia non ha.

Dopo aver criticato le femministe, il religioso ha poi invitato le donne ad essere sottomesse ai mariti.

“Il marito è capo delle donne, come Cristo è il capo della Chiesa”

ha predicato dal pulpito.

Le parole del vicario del vescovo hanno provocato una pesante reazione, anche da parte di Sinistra Italiana, che ha chiesto ai cattolici di prendere le distanze dalla predica del religioso.

“Se c’è una battaglia che va combattuta in Italia, è quella per arrivare ad una piena attuazione della legge 194, non alla sua limitazione”