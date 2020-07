L’abito midi è perfetto per qualsiasi occasione, sia formale che non. Ecco perché è un must have dell’estate 2020 in cui gli stilisti si sono sbizzarriti con i modelli.

L’abito midi è stato messo al centro delle tendenze dell’estate 2020: la loro lunghezza permette di usarli dalla mattina alla sera.

Un must have

L’abito midi è quell’abito dalla lunghezza perfetta per qualsiasi occasione. Superando di poco il ginocchio, non è ne troppo lungo ne troppo corto. Nell’estate 2020 ci si può sbizzarrire con diversi stili: sofisticato, seducente. Anche con i tessuti e le fantasie si può spaziare ampiamente. Ovviamente, ad avere la meglio per il giorno, i tessuti naturali e freschi perfetti per le giornate all’aria aperta. Lo chiffon impalpabile diventa perfetto per la sera. Per quanto riguarda i colori, si va da quelli delicati, quasi pastello, sui toni dell’azzurro e del giallo, per poi arrivare al corallo acceso.

Niente paura per le calzature: con l’abito midi si possono abbinare praticamente tutte: dai chunky sandals agli stivali texani, passando per le ciabattine super flat ed i tacchi.

I modelli più desiderati

Gli abiti midi con le maniche a sbuffo si sono aggiudicati il titolo di abiti più desiderati dell’estate. Hanno una allure molto sognante e romantica ma, soprattutto, sono iper femminili. Alle maniche a palloncino, spesso si avvicendano colletti, pizzi, rouches che ricordano quasi gli abiti delle bambole di porcellana.

Poi arrivano quelli che strizzano l’occhio alla femminilità degli anni ’70: dal grande fascino, sofisticata ma anche circondata da un alone di mistero.

Gli abiti midi sono anche seducenti, soprattutto, grazie alle trasparenze vedo non vedo o agli scolli presenti anche nei wrap dress, assolutamente intramontabili. Le spalle, in alcuni modelli, restano scoperte e sono perfette sia con il sole che con il buio.