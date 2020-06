Abhigya Anand, la nuova previsione si avvererà? Preannunciò il Coronavirus e ha annunciato che una nuova e peggiore catastrofe ci colpirà a dicembre 2020.

Abhigya Anand e la nuova previsione sul disastro imminente a dicembre 2020: si avvererà anche questa come quella sul Coronavirus oppure no?

Il ragazzo ha solo 14 anni ed è dotato di una possente intelligenza. Le sue premonizioni hanno fatto il giro del mondo conquistando la fiducia delle masse.

Così giovane e già possiede un diploma post-laurea in Microbiologia Ayurvedica ed è riconosciuto a livello internazionale come astrologo.

La sua preparazione su una vasta gamma di tematiche e i suoi studi completati già alla sua tenera età sono le principali motivazioni che hanno portato tante persone ad affidarsi alle sue predizioni. Molte delle quali, come quella sul Covid-19, si sono avverate come previsto!

La scorsa estate Abhigya Anand aveva predetto che a marzo 2020 una grave malattia si sarebbe diffusa su tutto il pianeta e così è stato: il Coronavirus ci ha colpito proprio a inizio marzo 2020.

Aveva anche predetto la data esatta della fine di questa piaga virale: il 5 settembre 2020 per un decorso della malattia stessa che già dal 31 marzo stava perdendo potenza.

Il giovane prodigio ha poi affermato che una più grave e mortale catastrofe si sarebbe scagliata sul genere umano a dicembre 2020, anche questa previsione si avvererà come la precedente?

La nuova previsione di Abhigya Anand per dicembre 2020

La nuova e spaventosa previsione del ragazzo annuncia l’avvento di una tragedia di portata maggiore di quella del Covid-19.

Questa catastrofe avverrà a fine 2020, si avvererà anche questa?

I dettagli della previsione: quando e perché accadrà

Secondo il giovane astrologo la tragedia mondiale che si scatenerà a dicembre 2020 e durerà fino a marzo 2021 sarà causata dalla congiunzione astrale Saturno-Giove ma anche dal karma negativo che punisce l’uomo per aver sterminato senza tregua animali e piante.

La Madre terra, afferma Abhigya Anand, è fortemente adirata col genere umano e per questo motivo provoca questi disastri. Sono una punizione per il nostro agire malvagio e sconsiderato nei confronti degli altri esseri viventi.

Il ragazzo non ha rivelato ulteriori dettagli su questa imminente catastrofe che dovremo affrontare. Il mondo nel frattempo resta in attesa chiedendosi se si avvererà anche questa predizione come quella sulla pandemia globale.

