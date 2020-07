La co-conduttrice di Made in Sud Fatima Trotta ha lasciato tutti a bocca aperta con delle dichiarazioni a dir poco sorprendenti ed equivocabili.

E calò il gelo tra i fan di Made in Sud, dopo l’ultima intervista di Fatima Trotta rilasciata al magazine Telesette. E a farlo calare, questo gelo, è stato proprio la co-conduttrice, sbottonandosi sulla nuova stagione del comic show di Rai Due.

Made in Sud, il glorioso ritorno del comic show dopo la pandemia



Riportare la serenità nelle famiglie italiane, da sempre tra gli obiettivi principali di Made in Sud, è stato più arduo del previsto per i conduttori e per i comici dello show di Rai Due. Sebbene i telespettatori sentissero l’impellente necessità di evadere dallo stress causato dall’emergenza sanitaria nazionale, i conduttori Fatima Trotta e Stefano De Martino hanno cercato di fare del loro meglio.

Fatima Trotta e Stefano De Martino: “Abbiamo avuto un colpo al cuore”

Nel corso di una recente intervista, rilasciata alla rivista Telesette, la presentatrice Fatima Trotta ha parlato al plurale riferendosi a se stessa e a Stefano De Martino. La conduttrice di Made in Sud, parlando del loro ritorno televisivo, si è espressa in questi termini:

“La prima serata abbiamo avuto un colpo al cuore. Made in Sud è un programma comico che si basa sull’interazione, sullo scambio continuo di energia con il pubblico”

L’orgogliosa trentaquattrenne napoletana ha parlato di una gran voglia di ricominciare, ricavata proprio dalle sue origini meridionali. La solarità e l’allegria di Made in Sud, Fatima Trotta sembra avercele cucite addosso.

La radiosa collega di Stefano De Martino, con il quale intrattiene uno splendido rapporto di lavoro e di amicizia, è stata esplicita nei suoi contenuti: