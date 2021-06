“Abbattiamoli”, 1° puntata: Massimo Giletti nello speciale di Non è l’Arena

Massimo Giletti torna a parlare del delicato tema della mafia e lo fa con uno speciale tutto nuovo: ecco le anticipazioni della prima puntata!

Il giornalista Massimo Giletti ha parlato del difficile periodo che da un anno vive ma che non lo ha fermato nella sua voglia di scandagliare alcuni argomenti tabù. Tra questi vi è la Mafia ed i rapporti con lo Stato.

Nella prima puntata del nuovo speciale di Non è l’Arena molto documenti inediti, ecco tutte le anticipazioni della prima puntata di “Abbattiamoli”.

Massimo Giletti ed il dramma vissuto nell’ultimo anno: la vita sotto scorta

Il giornalista Massimo Giletti ha da poco sciolto li riserbo sul difficile periodo che da un anno ormai vive.

“È un’esperienza che ti cambia dentro”

Ha svelato lui stesso in un’intervista al noto settimanale Oggi. Il riferimento è a quanto da un anno è costretto a subire: vivere sotto scorta. Ciò si è reso necessario per alcune minacce dal boss Giuseppe Graviano come riporta anche Il Fatto Quotidiano.

Minacce sorte dopo che il giornalista aveva fatto in trasmissione a Non è l’Arena alcuni nomi di detenuti del 41 bis che sarebbero usciti di prigione in conseguenza dell’emergenza Covid. A comunicargli la necessità della scorta il ministro Lamorgese.

Questa situazione ha segnato Giletti soprattutto a causa della solitudine anche professionale che ha vissuto in questo ultimo anno.

Abbattiamoli, prima puntata: temi ed ospiti

Questa difficile situazione non ha però fatto desistere il giornalista e volto molto amato di La7 dal trattare il tema della mafia. Anzi, proprio a questo è dedicato lo speciale in partenza stasera giovedì 10 giugno 2021 che si chiamerà “Abbattiamoli”.

Massimo Giletti sarà in prima linea a presentare per la prima volta al pubblico l’inchiesta portata avanti in Sicilia che prevede gli incontri con magistrati, carabinieri e collaboratori di giustizia.

Gli intervistati saranno molti, tra loro il giudice Nino de Matteo ed il Capitano Ultimo, diventato noto per l’arresto di di Totò Riina nel 1993.

Non resta che sintonizzarsi su La7 alle 21.20 per non perdere nemmeno un minuto dello speciale di Non è l’Arena con Massimo Giletti!

