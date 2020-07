A raccontare comincia tu, svelati i nomi dei vip intervistati nella prossima edizione

A raccontare comincia tu torna su Rai 3 con la terza edizione del programma televisivo condotto dalla celebre Raffaella Carrà

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative alla terza stagione del programma A raccontare comincia tu! Il programma di successo di Raffaella Carrà tornerà con nuove puntate e con ospiti eccezionali!

A raccontare comincia tu torna su Rai 3

A raccontare comincia tu è il programma televisivo condotto dalla celebre Raffaella Carrà giunto ormai alla sua terza edizione. Le prime due edizioni del programma hanno avuto un successo clamoroso ed è per questo che la trasmissione è stata riconfermata.

Nel corso delle puntate, la padrona di casa raccoglie numerose interviste ai grandi personaggi della televisione, del cinema, della musica, dello spettacolo e dello sport.

Pare proprio che il prodotto tornerà nella televisione italiana, come riportato da Blogo. Sembra che la trasmissione tornerà con la terza edizione la prossima primavera.

Stando a quanto riportato dal medesimo magazine, uno dei volti noti della musica che prenderà parte alla trasmissione sarà Achille Lauro.

Tutto gli ospiti

Raffaella Carrà tornerà con il suo programma A raccontare comincia tu presumibilmente dalla prossima primavera.

La trasmissione avrà degli ospiti a dir poco eccezionali! Blogo ha deciso di svelare i principali nomi al pubblico. Tra questi, comparirebbero Tiziano Ferro, Emma Marrone, Mika e il già citato Achille Lauro.

La registrazione della puntata con Emma Marrone dovrebbe avvenire in Puglia, mentre quella con Mika dovrebbe avere una location fuori dall’Italia, precisamente a Miami.

Per Tiziano Ferro, invece, vi è un rientro in patria: la puntata dedicata all’artista potrebbe essere girata a Latina, mentre non è ancora chiaro dove verrà ambientato l’episodio dedicato ad Achille Lauro.

Nonostante la trasmissione della Carrà sia stata posticipata per via del Coronavirus e non sia tutt’ora presente nei palinsesti della prossima stagione televisiva, Blogo fa ben sperare i fan.