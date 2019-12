‘A letto con me vuole solo dormire’ Gemma umiliata da Juan Luis: ‘La sta usando’

‘A letto con me vuole solo dormire’ Gemma umiliata da Juan Luis:...

Louis Ciano e Gemma Galgani a letto insieme. L’umiliante retroscena durante l’ultima registrazione

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti dal pubblico Italiano.

Nel corso dell’ultima registrazione del Trono Over del programma la Dama Torinese Gemma Galgani, ha rivelato di aver trascorso una notte insieme al Cavaliere Juan Louis Ciano, con il quale avrebbe intrapreso una relazione.

Juan Luis e Gemma a letto insieme

Juan Luis e Gemma a letto insieme

Poche ore fa si sono concluse le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata intensa e ricca di colpi di scena.

La Dama Torinese più seguita dagli italiani ha infatti confessato di aver trascorso recentemente una notte insieme al suo Cavaliere Juan.

La notte però, suo malgrado, non è stata proprio come l'aveva immaginata, carica di fuoco e passione. Bensì il Cavaliere del trono Over si sarebbe semplicemente addormentato una volta insieme in camera da letto, lasciando la povera Gemma sveglia e sola, tra dubbi e domande.

Gemma Galgani lascia lo studio: ‘Mi sta usando’

E’ il timore della celebre Dama Torinese, la quale appare tormentata nell’ultima puntata registrata di Uomini e Donne. Dal suo canto Juan Ciano sostiene di averla raggiunta li a Torino proprio per dimostrarle il suo interesse e la volontà di costruire qualcosa con lei.

Ma Gemma Galgani non è dello stesso parere e tema infatti di aver messo in piedi questo teatrino per potersi avvalere della sua popolarità acquisita nel corso del tempo.

Così la Dama Torinese tra le lacrime abbandona lo studio di Maria De Filippi. A seguirla fuori dallo studio per consolarla? Inaspettatamente la sua acerrima nemica Tina Cipollari, la quale probabilmente per la prima volta è in accordo con la disperata Gemma.

Sarà realmente così? Gemma usata da Juan per visibilità? Staremo a vedere.