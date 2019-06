A cosa serve davvero l’olio di pesce?

Tonnellate di vitamine e integratori affollano gli scaffali con varie affermazioni sulla salute e il benessere. Gli integratori di olio di pesce sono popolari, ma a che serve l’olio di pesce? Ecco tutto ciò che devi sapere sul questo integratore.

Cos’è l’olio di pesce?

L’olio di pesce è estratto di grasso di pesce, spiega Alyssa Pike, RD, responsabile di Nutrition Communications per l’International Food Information Council Foundation.

Questo olio è ricco di acidi grassi omega-3, tra cui acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA). Gli acidi grassi essenziali, come EPA e DHA, provengono solo da alimenti come pesce o integratori alimentari.

Sono presenti in diversi integratori tra cui olio di pesce, olio di fegato di merluzzo, olio di krill e prodotti vegetariani che contengono olio di alghe, dice Pike.

A cosa serve l’olio di pesce?

Uno dei motivi per cui il pesce fa parte di una dieta sana è il loro olio. Gli omega-3 sono particolarmente importanti perché svolgono un ruolo speciale nelle nostre cellule, afferma Pike.

EPA e DHA sostengono specificamente la salute dell’occhio, del cervello e del cuore, aggiunge. Malina Malkani nota che alcune prove mostrano anche che l’olio di pesce fornisce sollievo per i sintomi dell’artrite reumatoide.

Altri studi suggeriscono che gli integratori di olio di pesce possono migliorare i sintomi delle condizioni di salute mentale o disturbi tra cui depressione, disturbo bipolare e schizofrenia, dice Malkani, creatore dello stile di vita wholitariano.

Gli integratori di olio di pesce sono uguali ai pesci?

L’olio di pesce e gli omega-3 sono solo una parte del motivo per cui il pesce stesso è così sano. A differenza degli integratori, il pesce intero contiene più vitamine e minerali di solo EPA e DHA, secondo la Harvard Medical School.

Sia Pike che Malkani sostengono per aver prima ottenuto le sostanze nutritive dal cibo. Tuttavia, se ciò non è possibile, gli integratori di olio di pesce potrebbero essere un buon sostituto per soddisfare i tuoi bisogni di omega-3, dice Malkani. Basta notare che mangiare il pesce intero offre di più, dal punto di vista nutrizionale, del solo integratore.

Cosa dovrei fare prima di prendere le pillole di olio di pesce?

Se decidi che l’olio di pesce potrebbe essere un’aggiunta eccellente alla tua dieta, consulta il tuo medico prima di acquistare o provare qualsiasi integratore.

In alcune persone, interagisce con i farmaci che influenzano la coagulazione del sangue, dice Malkani. Alcuni supplementi di olio di fegato di pesce sono ricchi anche di vitamina A.

Col tempo, consumare grandi quantità di vitamina A potrebbe causare problemi di salute come danni al fegato e dolore alle ossa, tra gli altri, secondo Malkani.

Una volta che il medico approva, è il momento di guadare i numerosi integratori di olio di pesce presenti sul mercato. Sia Malkani che Pike dicono che la qualità del supplemento varia molto, quindi è importante controllare le etichette.

Cerca pillole di olio di pesce che sono state testate da terzi per la purezza o che portano un sigillo di purezza.

Una volta che hai acquistato un buon integratore, tienili a temperatura ambiente. Assicurati di non assumere integratori di olio di pesce con bilboa gingko. Non mixare mai più integratori diversi.