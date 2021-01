90 giorni per innamorarsi: e poi…: com’è finita tra Elizabeth e Andrei

Ecco che fine hanno fatto Elizabeth e Andrei, dopo aver partecipato alla trasmissione tv dove le coppie cercano l’anima gemella.

Torna su Real Time 90 giorni per innamorarsi: e poi…, la seguitissima trasmissione sequel di 90 giorni per innamorarsi.

Mentre nel format originale alcuni giovani si mettevano in gioco per trovare in 90 giorni la propria anima gemella, nello spin-off, le coppie ricordano il loro percorso.

Mostrare l’evoluzione del rapporto, segnato dalle prime difficoltà, è ciò che hanno fatto anche Elizabeth e Andrei, che formano una delle coppie più controverse del programma.

Ecco come sono oggi, a distanza di anni, Elizabeth e Andrei, e in che modo è cambiata la loro vita.

La storia d’amore di Elizabeth e Andrei

Elizabeth Potthast e Andrei Castravet si sono incontrati nella quinta stagione della trasmissione 90 giorni per innamorarsi.

I due hanno affrontato un viaggio a Dublino, durante il quale si sono legati immediatamente.

Nel corso della trasmissione di Real Time, la coppia è stata spesso criticata per via dell’atteggiamento assunto nei confronti della famiglia di Elizabeth.

C’è chi, invece, sostiene che ad avere torto sia proprio la famiglia della giovane.

La coppia sembrava essere uscita dalla trasmissione più forte che mai, ma le cose, a distanza di anni, potrebbero essere cambiate.

90 giorni per innamorarsi: e poi…: che fine hanno fatto Elizabeth e Andrei

Nel 2017, Elizabeth e Andrei si sono sposati e il 23 gennaio del 2019 è venuta al mondo la piccola Eleanor Louise Castravet.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 90 Giorni Per Innamorarsi (@90giorniperinnamorarsi)

Nonostante qualche polemica scoppiata sul web, relativa alle foto a torso nudo di Andrei, la relazione di coppia sembra andare a gonfie vele.

Andrei ed Elizabeth stanno crescendo Eleanor nel migliore dei modi, insegnandole sia l’inglese che il rumeno.

I due stanno anche organizzando un matrimonio moldavo a complemento di quello floridiano.