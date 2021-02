90 giorni per innamorarsi e poi: l’incredibile trasformazione di Angela Deem

Guardiamo insieme l’incredibile cambiamento di Angela Deem, che ha perso molto peso e che ora è davvero irriconoscibile.

La star di 90 giorni per innamorarsi, Angela Deem, è amatissima dai fan che la seguono da quando è diventata nota con la trasmissione che nel nostro Paese va in onda su Real Time.

La donna sta curando il suo aspetto sempre di più con il passare del tempo e secondo il pubblico sta diventando sempre più bella.

Tutti i fan hanno seguito in tempo reale la sua incredibile trasformazione e la perdita di peso. Angela ha rinunciato ai kg di troppo e ora si è mostrata in splendida forma in un vestito scintillante.

L’incredibile trasformazione di Angela Deem

Angela Deem sta cambiando a vista d’occhio e il suo viaggio nel miglioramento di sé sembra non essersi affatto concluso!

La donna aveva ammesso di aver guadagnato circa 20 libbre durante la quarantena. Per questo motivo, Angela aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela & Michael (@deemangela)

Il marito Michael Ilesanmi si era dichiarato assolutamente contrario all’idea dell’operazione per via dei rischi derivanti dalla chirurgia invasiva.

Angela, però, si era prefissata l’obiettivo di perdere 100 libbre entro tre mesi. L’intervento, fortunatamente, è andato a buon fine e ora Angela può vantare un corpo più snello e un bel viso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angela & Michael (@deemangela)

Una vita nuova per la donna

Angela Deem si è mostrata più felice che mai nelle ultime foto condivise sui social.

In una delle foto, la 55enne indossa un abito lungo e colorato e completa il look con una fascia che raccoglie i suoi capelli in una treccia laterale.

In molti ora si chiedono se Angela si sia anche sottoposta a un lifting al seno.