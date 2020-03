Ci sono persone che purtroppo non sanno amare o almeno amano di rado e quando lo fanno possono essere altamente distruttivi: 9 segnali preoccupanti

Può capitare, in una relazione, che il proprio partner abbia atteggiamenti e comportamenti che possono risultare veramente nocivi e dannosi. Non solo per la relazione in sé ma anche per il tuo equilibrio psico-fisico. Esistono infatti tutta una serie di comportamenti che possono determinare un crollo emotivo e psicologico, e che sono da considerarsi dei veri e propri segnali di allarme in una relazione, eccone nove di quelli più noti:

1. Ripetuti e repentini sbalzi d’umore

Capita spesso che il tuo partner abbia frequenti sbalzi d’umore? Come per esempio urlarti contro senza motivo apparente, o diventare nervoso quando poco prima ti sembrava sereno e tranquillo?

Bene, molto probabilmente, sta scaricando su di te tutta una serie di frustrazioni personali, questo è un comportamento estremamente dannoso e non può comportare un crollo psicofisico nel lungo termine. Una relazione cosi piena di contrarietà non può durare a lungo. Pensaci.

2. Crea un vuoto attorno a te

Se ti accorgi che il tuo partner non vuole che tu abbia frequenti contatti con gli amici o famigliari non permetterglielo. E’ tipico di partner ossessivi cercare di isolare il proprio compagno/a per cercare di avere maggiore controllo della relazione. Inoltre ricorda che una persona che vuole che ti allontani dalle persone importanti per te non ti ama davvero.

3. Gelosia

Un partner geloso, spesso, può diventare violento. Ricorda che la gelosia non si manifesta solo nei confronti di persone dell’altro sesso, ma addirittura può estendersi in tutti gli altri campi della tua vita, la famiglia, il lavoro i sogni e le ambizioni. Tutto diventa motivo di gelosia per un partner ossessivo, questo comportamento non solo non giova alla relazione ma mette in serio pericolo la tua emotività.

4. Ti rende ansiosa

In sua presenza non sei mai tranquilla perché il tuo partner cerca in tutti modi di affermare la sua superiorità. Hai timore di sbagliare qualcosa, perché sai che lui diventa violento o scortese nel momento in cui fai qualcosa che potrebbe infastidirlo. Questo limita pesantemente le tue azioni quotidiane e le tue routine personali e ciò è molto grave.

5. Ti sminuisce costantemente

Se il tuo partner non apprezza ciò che fai, non riconosce un tuo talento e tende sempre a sminuirti anche se raggiungi un importante traguardo o un particolare successo c’è solo una cosa da fare: Lascialo! Insegui le tue ambizioni senza di lui, sei in grado di farlo.

6. Ti prendi sempre cura di lui

Non è sbagliato ricoprire il proprio partner di attenzioni e prendersene cura ogni giorno, patto però che tu riceva le stesse attenzioni da parte sua. Non sforzarti mai di far durare una storia che non è bilanciata, perché non ha futuro.

7. Discussioni ripetute

Ogni giorno una piccola controversia diventa un enorme litigio, ogni piccolo pretesto diventa motivo di infinite discussioni. Questo è un pericoloso segnale di instabilità della relazione. Oltre a condizionare negativamente le tue giornate.

8. Senti di essere in trappola

È normale sentirsi in trappola se il tuo partner non fa altro che controllare costantemente la tua vita sotto ogni minimo e singolo aspetto, controlla tutto: la posta, i messaggi, chi frequenti, insomma un incubo! Esci subito da quest’incubo, scappa altrove.

9. Ti convince che il problema sei tu

Vivere con un partner che ci umilia costantemente, che sminuisce ogni cosa che facciamo, a volte può anche portarci davvero a credere che il problema siamo noi, che meritiamo di essere trattati cosi.

Questo è forse l’atteggiamento più dannoso e sbagliato possibile. Il solo fatto di pensare di meritarsi certi atteggiamenti da parte del partner è il segnale più eloquente che la relazione non si basa su un sentimento solido.