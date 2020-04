Fare la doccia: 8 Errori comuni MOLTO PERICOLOSI, cosa devi evitare

Tutti facciamo la doccia ma non sempre nel modo giusto. La maggior parte delle persone commette alcuni di questi 8 pericolosi errori.

Fare la doccia per molti è un rituale quotidiano, un gesto che diventa quasi meccanico. Che sia la mattina prima di andare a lavoro o la sera dopo essere rincasati, prendere il soffione e lasciarsi scorrere acqua addosso diventa per molti un rituale irrinunciabile quanto automatico, dato che tutti commettiamo gli stessi errori quando la facciamo.

In questo articolo un elenco degli otto errori più comuni da evitare perché potenzialmente pericolosi.

1. Lavarsi i capelli ogni giorno

Se è vero che non c’è una regola precisa su quante docce andrebbero fatte a settimana, di sicuro gli esperti concordano sul fatto che bisogna evitare di lavarsi troppo spesso i capelli.

Lavare i capelli tropo frequentemente, infatti, può deteriorare la struttura stessa del capello, esponendoli maggiormente ai danni e favorendo la produzione di sebo in eccesso. Questo non significa che non dovresti lavare i tuoi capelli se sono sporchi, ma se non è necessario, non farlo troppo spesso, attendi qualche giorno.

2. Fare una doccia lunga e calda

Certo, la doccia calda d’inverno è qualcosa a cui pochi sono capaci di rinunciare con facilità, tuttavia sembra che le docce troppo calde e prolungate possano determinare a lungo e provocare un maggiore stato di secchezza della pelle.

Sarebbe infatti opportuno sciacquarsi con acqua fredda gli ultimi 30 secondi della doccia, proprio per favorire un maggiore stato di idratazione della pelle.

3. Dimenticarsi della lozione per il corpo

Dopo la doccia i pori della pelle sono massimamente dilatati e ricettivi. Per questo sarebbe opportuno utilizzare una lozione idratante per il corpo subito dopo la doccia. Molti dimenticano questo passaggio, tendendo ad asciugarsi e vestirsi appena finito il lavaggio. In realtà l’uso di una crema o di una lozione dopo essersi lavati giova moltissimo alla pelle e dovrebbe diventare una routine.

4. Non fare la doccia dopo l’allenamento

Si deve sempre fare la doccia subito dopo aver finito di allenarsi. Che si tratti di jogging o esercizi in palestra, la doccia dopo l’allenamento è essenziale sia per eliminare il sudore in eccesso sia per detergere la pelle ed evitare l’accumulo di batteri e sporcizia che possono favorire le infezioni e la comparsa di brufoli e impurità.

5. Non sostituire regolarmente l’asciugamano

In primo luogo, il modo corretto di asciugare la pelle dopo essersi lavati è quello di tamponare delicatamente con l’asciugamano e non strofinare energicamente. Inoltre sarebbe consigliabile sostituire periodicamente il proprio asciugamano da doccia per evitare che batteri e germi si possano accumulare su di esso e finire poi direttamente sulla tua pelle quando ti asciughi.

6. Lavarsi il viso col soffione puntato sulla faccia

Alcune ricerche hanno dimostrato che l’acqua troppo calda e la pressione troppo alta del soffione possono danneggiare il viso. Inoltre i gel doccia ed i bagnoschiuma sono troppo aggressivi. Si dovrebbe preferire un detergente neutro per lavare il viso, possibilmente fuori dal box o dalla vasca.

7. Usare un asciugamano per i capelli

Asciugare i capelli strofinandoli con un asciugamano dopo aver fatto la doccia non è una buona idea. Lo sfregamento infatti danneggia la struttura del capello e ne favorisce la caduta. Sarebbe opportuno invece asciugare i capelli direttamente con il phon senza sfregarli precedentemente.

8. Non usare i tappeti dopo la doccia

Il tappeto appena fuori dalla doccia è essenziale non solo per una questione igienica ma anche di sicurezza. Numerose ricerche hanno dimostrato che la mancanza di un tappeto subito fuori dalla doccia è una delle cause principali di incidente domestico, oltre ad essere un veicolo di germi e batteri.