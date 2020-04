7 ore per farti innamorare, la nuova commedia romantica con Giampaolo Morelli e Serena Rossi, arriva su Sky Primafila Premiere il 20 aprile

Scopriamo insieme tutti i dettagli di 7 ore per farti innamorare!

7 ore per farti innamorare arriva su Sky

Come molte altre pellicole, la cui uscita nelle sale era prevista in questo periodo, le cade di distribuzione ne hanno interrotto la proiezione al cinema a causa dell’emergenza sanitaria Covid19.

Per evitare gli assembramenti, in fatti, è stata disposta la chiusura dei cinema, che impedisce al pubblico di visionare i nuovi prodotti del 2020. Fortunatamente, però, grazie alle piattaforme streaming online, è ormai possibile accedere alla grande offerta cinematografica, direttamente da casa propria.

Sarebbe dovuto uscire nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 26 marzo 2020 anche 7 ore per farti innamorare, il primo film da regista di Giampaolo Morelli, che sbarca, invece, su Sky Primafila Premiere, lunedì 20 aprile 2020.

La trama

Protagonista del film è Giulio De Martino, un giornalista dalla vita ideale, ricca di soddisfazioni sia in ambito professionale che sentimentale. Da anni è legato alla sua fidanzata Giorgia e i due hanno il progetto di sposarsi.

Giulio scoprirà che la sua fidanzata in realtà lo tradisce con il suo capo Alfonso: l’uomo si ritroverà a perdere sia l’amore che il lavoro. Per riprendersi tutto ciò che gli è stato tolto, il giornalista incontra Valeria, che gli mostra come gran parte delle sue convinzioni sull’amore siano discutibili.

Giulio viene posto di fronte a una scelta: rimanere com’è oppure mettersi in discussione e cambiare.

Il cast

Protagonisti di questa commedia brillante, ricchi spunti profondi, ma anche ironica ed esilarante, sono lo stesso regista Giampaolo Morelli, volto all’ispettore Coliandro nella popolare serie poliziesca targata Rai, e Serena Rossi nel ruolo della co-protagonista.

Come rivelato da Mymovies, tra gli altri attori, compaiono anche lo youtuber membro dei The Jackal Fabio Balsamo in qualità di spalla comica, Massimiliano Gallo e la ex concorrente di Amici di Maria De Filippi Diana Del Bufalo.