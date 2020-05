Non ti ama più? 7 Indizi per scoprire l’amara verità sui suoi sentimenti

Non ti ama più? 7 Indizi per scoprire l’amara verità sui suoi...

Gli uomini hanno modi piuttosto complessi per manifestare i loro sentimenti. Ci sono però 7 frasi che dicono, sempre, quando non amano ormai più

Sono 7 indizi, i più importanti, che non vanno mai sottovalutati in un rapporti. Nello specifico, ci sono frasi che un uomo non può fare a meno di dire quando ormai i suoi sentimenti sono giunti al capolinea. Ecco cosa può nascondersi dietro alcuni frasi apparentemente normali

7 Indizi che un uomo non ti ama più

Non è facile capire i reali sentimenti delle persone. Ci sono però almeno 7 indizi che possono esserci molto d’aiuto. E’ normale, nel corso di una relazione, attraversare momenti di crisi di coppia. Momenti in cui si tende a rinnegare determinati sentimenti dichiarati in precedenza al proprio partner, che si credevano incrollabili.

Spesso son momenti passeggeri, crisi temporanee che il tempo e null’altro riesce ad appianare e guarire, rendendo la coppia più affiatata di prima. Altre volte, invece semplicemente il rapporto è destinato a finire.

In tal caso, non sempre la decisione di troncare una storia, soprattutto se quest’ultima dura da molto tempo, è rapida e veloce. Spesso prima di tagliare definitivamente i ponti con il proprio partner la coppia vive un periodo intermezzo davvero poco felice. Un periodo in cui la relazione vive tra continue tensioni, incomprensioni, scatti di nervosismo, e pazienza ridotta al lumicino.

Un recente studio psicologico ha voluto chiarire alcuni aspetti della vita di coppia, o meglio di quello che è il periodo di crisi che precede la fine di una storia. Dalla ricerca è emerso che esistono una serie di frasi tipo che un uomo dice alla propria partner, quando ha intenzione di troncare la sua relazione.

Sembra infatti che il problema comunicativo sia qualcosa che riguarda più gli uomini che le donne. Sembra che sia infatti l’uomo a tentare di evitare la discussione e la crisi il più possibile prima di arrivare al punto di non ritorno.

Le 7 frasi che dice un uomo quando non ama più

Non ho nulla da raccontarti: Quando un uomo pronuncia questa frase, magari in un momento in cui è messo sotto torchio, cerca una facile scappatoia. Evita di entrare nel merito della domanda, cerca quindi, di non rispondere direttamente ad un sospetto forse fondato e non immaginario.

Questo è un tuo problema, non il mio: Questa è una dichiarazione di disinteresse più che di mancato affetto. Spesso però le due cose possono andare di pari passo. Un uomo che non ti ama più smetterà di interessarsi ai tuoi problemi, a farli suoi.

Non ti credo: Una frase che serve a buttare benzina sul fuoco, ad incendiare ancora di più una discussione o un momento di tensione. Sicuramente una frase poco produttiva nell'ambito di una discussione una frase che se detta con il chiaro intento di ferire può dimostrare che ormai ci si dirige inevitabilmente verso conclusione di un amore

Se non ti vado bene, cercati un altro: È la frase probabilmente più subdola e che può essere interpretata in diversi modi. Può essere una sorta di invito che spera venga raccolto, uno scaricare la responsabilità per tenere le mani pulite. Oppure indica la non disponibilità a cercare quei compromessi assolutamente indispensabili in amore.

Fai quello che ti pare: Segnala l'indifferenza di un uomo che non è più interessato a tutto ciò che concerne la vita le abitudini e le necessità della propria partner.

Pensi troppo: È il timore di essere scoperto che porta un uomo ad essere infastidito da una donna che pensa e ripensa ad un dettaglio o ad una particolare situazione.

Ti amo davvero: È quel davvero il campanello d’allarme. Sta provando a convincere se stesso o la propria partner? A Un semplice ti amo, dovrebbe essere sufficiente.

Prestiamo attenzione quindi, quando queste frasi si ripetono con frequenza nel nostro ménage. Potrebbero essere la spia di una crisi veramente profonda.