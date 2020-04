7 cose che NON dovresti mai rivelare per vivere bene

Lo studioso di cultura orientale Vyacheslav Ruzov in uno dei suoi articoli ha evidenziato ciò che per la società non si dovrebbe mai rivelare

Lo studioso ha descritto il suo incontro, avvenuto in India, con una serie di saggi del posto. Ha ragionato su ciò che si dovrebbe divulgare di se stessi e ciò che invece dovrebbe essere tenuto nascosto agli altri.

Le 7 cose da non rivelare mai

Ci sono cose che sarebbe meglio tenere per sé. Il motivo? Evitare spiacevoli conseguenze. Ecco un elenco “scientificamente” provato che vi metterà in guardia su ciò che dovrebbe essere sempre tenuto nascosto.

1. La prima cosa che non devi diffondere sono i tuoi piani per il futuro. Evita di parlarne almeno fino a quando questi non si sono compiuti.

2. In secondo luogo, non devi pubblicizzare a tutti i costi le tue buone azioni. Un buon atto è qualcosa straordinario in questo mondo, e proprio per questo motivo devi tenerlo come il tuo tesoro più prezioso. Non lodarti per le tue buone opere. Questo tipo di atteggiamento può rapidamente portare all’arroganza, una caratteristica davvero poco apprezzata nel nostro mondo.

3. Terzo, non devi parlare a tutti di ciò che imponi a te stesso. Non parlare a destra e a manca delle restrizioni che imponi a te stesso riguardo la dieta, le relazioni sessuali, ecc.

4. In quarto luogo, è necessario tacere sul coraggio e l’eroismo. Tutti noi ogni giorno affrontiamo diversi tipi di prove. Che esse provengano dall’interno o dall’esterno è indifferente. Ci sottoponiamo a sfide ogni giorno ed a volte è necessaria una buona dose di coraggio, se non di eroismo, per superarle. Ognuno di noi affronta una sfida di cuoi potresti non sapere nulla, non sbandierare al vento le tue vittorie nella vita quotidiana.

5. In quinto luogo, non vale la pena diffondere la tua conoscenza spirituale. È solo tua e non c’è motivo di condividerla con chiunque. Rivelala agli altri solo nel caso sia davvero necessario, ciò non gioverà solo te, ma anche gli altri.

6. Sesto, molto importante, ciò che non dovresti mai condividere con gli altri sono i tuoi conflitti a casa e nella vita privata e familiare. Ricorda, meno parli dei problemi della tua famiglia, più forte e stabile sarà il tuo legame con essa. Le discussioni sono per sbarazzarsi dell’energia negativa che si è accumulata durante la vita di tutti i giorni. Ma al di fuori della tua famiglia, più parli dei tuoi problemi più essi diventeranno reali e difficili da superare.

7. In settimo luogo, davvero non vale la pena di dire e ripetere a nessuno le maldicenze e le brutte parole che hai sentito dire ad altri. Siano esse rivolte contro te stesso o verso altre persone.