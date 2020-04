Tutti li mangiamo, tutti i giorni. Dopo aver scoperto che cosa contengono, sono certo che non comprerai mai più questi alimenti!

Ciascuno di noi ne conserva una scorta in frigo o in dispensa, eppure si tratta di prodotti che contengono ingredienti che sarebbe meglio evitare. I sei prodotti insospettabili che quasi certamente, da oggi, dopo aver scoperto cosa contengono, non mangerai più.

Abitualmente sulle nostre tavole, li consumiamo per aperitivi e feste con gli amici. Di seguito l’ELENCO DEI 6 PRODOTTI INSOSPETTABILI, che forse sarebbe meglio non consumare troppo spesso.

Lista dei 6 prodotti che è meglio non comprare

1. Gelato alla vaniglia

Gli amanti del gelato alla vaniglia resteranno molto sorpresi nello scoprire da cosa sia davvero composto questo gusto di gelato.

Il gusto delizioso di questo gelato si ottiene con latte, zucchero, panna, uova e castoreum. Si tratta di una ghiandola anale di castoro che questi animali utilizzano per contrassegnare il territorio di loro appartenenza.

Il castoreum è contenuto anche in altri prodotti, quali profumi alla vaniglia.

2. Pringles

Chi ama le patatine, di certo conoscerà questo marchio famosissimo in tutto il mondo: le Pringles. Queste chips non sono fatte totalmente di patate, anzi ne contengono solo il 40%.

Il loro particolare gusto è dato da un mix di mais, patate e aromi artificiali. Una volta fritto, a quel mix vengono poi aggiunti alcuni insaporitori artificiali. Questo, però, non è ancora tutto: nel corso della frittura si forma una sostanza chiamata acrilamide, altamente dannosa per la salute.

3. Caramelle gelatinose

Le caramelle gelatinose sono il peccato di gola di adulti e piccini. Ma di cosa sono davvero composte queste dolcissime leccornie?

Le caramelle gelatinose sono fatte di zucchero e glucosio, ma a renderle così brillanti è la gommalacca. Un ingrediente che si trova in prodotti come la lacca di smalti e lucidanti per auto. La gommalacca è estratta da un insetto che vive nelle foreste indiane e thailandesi. Gli insetti hanno una vita di 6 mesi, durante la quale si riproducono ed eliminano questo prodotto.

4. Funghi in scatola

Chi non ha mai usato funghi in scatola, non avendo sempre a disposizione o la possibilità di acquistare quelli freschi? I funghi in scatola contengono un ingrediente abbastanza anomalo: i vermi, o meglio, della larve di insetti che appartengono ai Ditteri.

Le larve non sono vietate, ma bisogna fare un uso limitato dei cibi che le contengono, proprio come i funghi.

5. Birra

Chi ama la birra, forse farebbe meglio a non andare avanti nella lettura. La bevanda tanto amata da giovani e adulti in realtà contiene un ingrediente chiamato colla di pesce, che viene utilizzato anche nella preparazione di alcuni dolci.

La colla di pesce è un collagene estratto dalla vescica dei pesci e che renderebbe la birra di quel bel colore dorato che la caratterizza.

Il marchio “Guinness” ha eliminato totalmente dalla sua produzione questo ingrediente.

6. Dolciumi rossi

Le carameslle rosse, che sono forse tra le più gustose, contengono un ingrediente chiamato Carmine. Si tratta di un colorante estratto dalla cocciniglia del carminio, insetti dai quali si estrae questo colore brillante.

Secondo l’enciclopedia online Wikipedia, il colorante utilizzato nelle caramelle viene usato anche in molti altri prodotti di pasticceria, come yogurt, gelatina, alchermes, succhi di frutta.

Non solo, pare che il suddetto colorante sia utilizzato anche in alcuni cosmetici, quali ombretti, rossetti e blush.