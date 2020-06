6 Piatti unici light e appetitosi: meno di 350 kcal per ricetta

Prova questi 6 piatti unici light e appetitosi: resterai in forma, sarai sazia e felice con queste ricette facili e golose. Meno di 350 kcal per ricetta!

6 piatti unici light e appetitosi da mangiare a cuor leggero: nutrienti, equilibrati, sazianti e golosi.

Per rimanere in forma ed essere pronta per la prova costume non puoi perderti queste ricette gustose e sane: 20 minuti e meno di 350 kcal a piatto, perfetto no?

Sono 6 ricette: piatti completi, leggeri e gustosi adatti a chi segue un regime alimentare di restrizione calorica ma vuole comunque appagare vista, palato e mente!

In ogni ricette troverete:

verdura fonte di carboidrati (pane, gallette, riso, pasta,…) Proteine (carne, pesce, uova, formaggio)

Per restare in forma mangiate poco di tutto, fate attività fisica e rimanete sempre idratati! L’equilibrio è la chiave nella vita come anche a tavola.

Vediamo questi 6 piatti unici light e appetitosi, semplici da realizzare e ancor di più da gustare!

I benefici di mangiare il piatto unico a dieta

I benefici di mangiare un piatto unico durante il pasto sono utili soprattutto quando si è a dieta:

Ti sentirai sazio più a lungo e farai meno spuntini tentatori durante la giornata Acquisirai tutti i macronutrienti e i micronutrienti necessari all’equilibrio del tuo organismo come proteine, grassi buoni, carboidrati, sali minerali e vitamine Il tuo intestino sarà molto più regolare Piatto unico significa anche “tutto nell’unico piatto”, infatti visivamente il piatto pieno di cose buone e deliziose anche se leggere ti aiuterà a non sgarrare più perché ti sentirai appagata mentalmente

6 piatti unici light e golosi: ricette lampo

2 Ricette a base di carne

Pollo alla piastra aromatizzato al lime con riso jasmin bollito e peperoni grigliati

alla piastra aromatizzato al lime con e grigliati Polpette di macinato di vitella su vellutata di piselli e menta fresca

2 Ricette a base di pesce

Riso basmati con broccoli siciliani a vapore, salmone affumicato o fresco (crudo o scottato), peperoncino, aglio, sale e olio evo.

con a vapore, affumicato o fresco (crudo o scottato), peperoncino, aglio, sale e olio evo. Pasta integrale con tonno in scatola, zucchine romanesche e fiori di zucchina saltati, pinoli, prezzemolo, olio evo e pepe nero

2 Ricette vegetariane

Omelette al formaggio con spinaci ripassati al parmigiano

con ripassati al parmigiano Mixed Salad: Iceberg, finocchio, carote, olive nere, scaglie di parmigiano, polpa di arancio a pezzi, sale, olio evo, pepe nero e 1 fetta di pane bruscato

