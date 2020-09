Come avere bellissime unghie lunghe in poco tempo: 6 metodi naturali

Vuoi delle unghie belle, curate e lunghe? Utilizza questi 6 metodi naturali: cresceranno più velocemente, sane e 2 volte più forti di prima.

Le unghie sane, belle e lunghissime sono sempre state il tuo sogno? Scopri questi 6 metodi naturali per farle crescere molto più velocemente del normale.

Come avere delle unghie forti e lunghissime

Tutte vorremmo avere delle unghie perfettamente curate ogni giorno senza smalto sbeccato o pellicine fuori posto.

Alle pellicine e al colore possiamo rimediare con smalto, gel e semi permanente anche se usandoli per troppo tempo potremmo indebolirle e rovinarle.

Lasciarle quotidianamente al naturale e applicando ogni tanto uno smalto colorato non sarà affatto nocivo invece.

Come averle però più forti e ben cresciute senza che si spezzino o si esfolino continuamente?

Ecco 6 rimedi naturali per farle crescere più velocemente sane e forti: saranno lunghe e dure, non si sbeccheranno facilmente ma soprattutto saranno bellissime.

Curare le unghie: 3 regole fondamentali

Per avere delle unghie belle e non fragili devi curarle, esattamente come fai con pelle e corpo.

Senza dubbio è necessario mangiar bene e bere tanta acqua per essere sempre idratate: le unghie, tanto quanto pelle e capelli, risentono negativamente di disidratazione e carenza vitaminica.

Le tre regole d’oro per curare al meglio le tue unghie sono facili da mettere in pratica:

non metterle in bocca e non mangiarle , la saliva è estremamente corrosiva e indebolisce l’unghia rendendo anche le cuticole più dure

, la saliva è estremamente corrosiva e indebolisce l’unghia rendendo anche le cuticole più dure tagliale o limale se sono rovinate per evitare che possano spezzarsi

se sono rovinate per evitare che possano spezzarsi applica uno smalto top coat una volta a settimana per indurirle ed evitare che si spezzino

6 metodi naturali per avere unghie invidiabili

Se vuoi delle mani curate con unghie invidiabilmente lunghe dovresti provare uno di questi 6 metodi green e naturali per farla crescere più velocemente.

Applicherai ingredienti naturalmente nutrienti e rinforzanti che stimoleranno la crescita delle tue unghie.

Lava le mani con sapone neutro e spazzola bene le unghie per pulirle a fondo prima di mettere in pratica questi metodi naturali. Successivamente potrai applicare sulle unghie uno di questi mix naturali 2-3 volte a settimana.

1.Aglio e olio di oliva

In una ciotolina schiaccia 1 spicchio di aglio e mischialo con 3 cucchiai di olio extra vergine di oliva. Mescola con un cucchiaino e otterrai una cremina. Con le dita o con un batuffolo di cotone spalmala su ogni unghia e lasciala agire per 45 minuti. Poi risciacqua accuratamente.

2.Olio di oliva e limone

Spremi 1/2 limone e versaci 4 cucchiai di olio. Prendi 2 batuffoli di cotone e, una volta imbevuti del mix, strofinali su ogni unghia. Lascia agire 30 minuti e poi risciacqua.

3.Limone

Spremi 1/2 limone e con un cotton fiock applica il succo sull’unghia, lascia agire 15 minuti. Risciacqua con acqua tiepida.

4.Succo di arancia

Spremi 1/2 arancia e applica il succo utilizzando un cotton fiock sull’unghia. Lascia agire per 15 minuti e poi risciacqua.

5.Olio di cocco oppure di mandorle

Massaggia mani e unghi con olio di cocco oppure olio di mandorle per nutrirle e renderle forti.

Sono due oli fortemente nutritivi che accelereranno la crescita delle tue unghie.

6.Olio di ricino

L’olio di ricino è ottimo anche per la cura di ciglia e sopracciglia. Spalmane una piccola quantità sulle unghie pulite e lascia che sia assorbito completamente senza risciacquo.