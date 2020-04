Hai una personalità minacciosa? 5 Segni psicologici inequivocabili

Hai una personalità che fa paura? Ci sono 5 segni sicuramente possono confermare questo tuo aspetto caratteriale che potrebbe intimidire

Probabilmente conosci qualcuno che ha una personalità eccezionalmente forte. Qualcuno che sembra molto indipendente e anche un po’ rabbioso. O forse quella persona…se proprio tu. Non c’è niente di sbagliato nel sapere cosa vuoi e avere il coraggio di seguire le proprie scelte ma una personalità intimidatoria può spesso apparire aggressiva o maleducata.

5 segni che hai una personalità intimidatoria

Ecco cinque segni che hai una forte personalità che potrebbe persino “spaventare” le persone con cui ha quotidianamente a che fare:

1.Non tolleri l’ignoranza volontaria

Ad essere onesti è proprio l’ignoranza ‘consapevole’ a far scattare una rabbia dentro di te (che non puoi tacere), o ti fa venire voglia di andartene senza dire una parola. Ciò può essere dovuto al fatto che la maggior parte delle persone dal carattere deciso sono anche altamente istruite. Ecco perché quando vedono qualcuno che è volontariamente ignorante o prevenuto, semplicemente non possono gestirlo e non lo tollerano.

2. I discorsi troppo brevi ti risultato fastidiosi

Le conversazioni che invitano alla discussione intellettualmente stimolante sono sempre benvenute, mentre argomenti banali come il tempo e la celebrità di turno che si sta sposando, ti fanno sentire frustrato e turbato.

E sì, quelli con personalità forti probabilmente diranno agli altri esattamente cosa pensano. Ciò è particolarmente vero quando ti stai concentrando su un compito importante e qualcuno interrompe il discorso.

3. Trovi opportunità dove gli altri non ne vedono

Uno dei vantaggi di avere una mente aperta è vedere opportunità dove gli altri vedono porte chiuse. Tutto può succedere con la giusta mentalità. Questa caratteristica può aiutarti a sopravvivere (e crescere) quando i tempi si fanno difficili.

L’unico problema che potresti trovare se hai una personalità intimidatoria è quando gli altri mostrano invidia e gelosia della tua capacità di avere successo, cosa che non tolleri.

4. Ti concentri sulle soluzioni, non sui problemi

Le persone che hanno un carattere deciso sono persone di azione. Lavorano instancabilmente per raggiungere i loro obiettivi. Quando si presenta un problema, si concentrano sulla risoluzione del problema. A causa di questo tipo di mentalità, queste persone non tollerano le scuse degli altri.

5. Sei onesto con gli altri

Se hai una personalità decisa, sei una delle poche persone che dice veramente quello che senti e senti quello che dici. Non sei mai stato qualcuno che ha infranto le promesse o mentito a un amico (anche se sapevi che la verità gli avrebbe fatto del male) e le persone ti rispettano per la tua onestà. Anche se forse non lo apprezzano in quel momento.

In effetti, probabilmente hai fatto dire a qualcuno che non gli piacciono le parole che hai detto loro, anche se le hai pronunciate in modo gentile e onesto.

Questo tratto ti fa disprezzare i bugiardi. Per questo motivo questo tipo di persone scelgono con meticolosità e attenzione le proprie amicizie.