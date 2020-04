A volte, le persone care che purtroppo muoiono, sembra vogliano mettersi in contatto con noi. Ecco 5 segnali che non vanno mai sottovalutati

Superare la perdita di una persona cara spesso sembra impossibile. Non riesci a finire una giornata senza pensare a loro, sentendone la mancanza e desiderando che fossero vicini. Alcuni credono che dopo che una persona cara se ne va, queste potrebbero non essere così lontani come pensiamo.

Taluni affermano che se hai provato esperienze strane dopo che una persona cara è morta, potrebbe essere un segno che essi stanno cercando di raggiungerti, di contattarti in qualche modo. Aprirsi al loro messaggio può aiutarti a trovare la pace, il conforto o le risposte che stavi cercando. Ci sono cinque chiari segni che una persona cara perduta è vicina e sta cercando di contattarti:

I 5 segnali che rivelano che ti invia la persona cara morta

1. SOGNI QUESTA PERSONA SPESSO

Dopo che una persona cara se ne va, può capitare spesso che tu li veda di nuovo nei tuoi sogni. Se li sogni costantemente, potrebbe essere un segno che stanno cercando di inviarti un messaggio. Presta molta attenzione ai tuoi sogni. Non ignorarli. Possono contenere un messaggio o la risposta a una domanda che stavi cercando.

2. SENTI LA SUA PRESENZA

Potresti avvertire la presenza di una persona amata con un improvviso calo di temperatura o in un leggero vento freddo che noti immediatamente. Un soffio di aria fredda o pesante potrebbe significare che lo spirito della persona amata è vicino. La prossima volta che senti la sua presenza, abbracciala. Accogli il messaggio che potrebbe provare ad inviarti.

3. I DISPOSITIVI ELETTRONICI FUNZIONANO DA SOLI

Alcune persone credono che il mondo degli spiriti cerchi di stabilire un contatto usando l’elettricità. Dopo che una persona cara se ne va, potresti notare luci tremolanti o canali televisivi che cambiano improvvisamente.

Il tuo computer o altri dispositivi elettronici potrebbero iniziare ad agire in modo strano ed autonomo. I dispositivi elettronici che agiscono in questo modo possono essere un segno che il caro estinto sta cercando di attirare la tua attenzione.

I segni più particolari

4. AVVERTI PROFUMI FAMILIARI

L’odore è il più forte ed ancestrale dei cinque sensi. Spesso associamo determinati odori a determinate persone, luoghi e ricordi. Se improvvisamente noti un odore familiare, qualcosa che ti fa pensare a una persona cara che è deceduta, potrebbe essere un segno che queste persone ci sono vicini.

5. ALCUNI OGGETTI SONO IN POSTI STRANI

Alcuni credono che gli spiriti dei nostri cari collocano oggetti in luoghi insoliti per attirare la nostra attenzione. Possono far cadere monete, penne o altri oggetti familiari in punti casuali o insoliti che sanno che noteremo. Questo è un piccolo gesto per ricordarci che sono vicini per confortarci nei momenti di bisogno.