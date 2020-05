5 Posizioni Yoga anti stress: come rilassarsi a casa in 15 minuti

Ecco una sequenza semplice di 5 Posizioni Yoga anti stress da fare a casa: ritrova il tuo equilibrio psico-fisico in 15 minuti, rilassa mente e corpo!

Stiamo imparando a convivere con il coronavirus ma lo stress accumulato in questo periodo di lock down è dannoso per la salute: rilassati con queste 5 posizioni Yoga anti stress da provare a casa!

I benefici dello yoga sul nostro corpo sono moltissimi, tutti dovremmo praticarlo per ritrovare l’equilibrio psicofisico che inevitabilmente lo stress giornaliero danneggia inesorabilmente.

Il rilassamento guadagnato con la pratica Yoga aiuta a ridurre lo stress, l’ansia e la paura procurando la completa distensione di corpo e mente.

Ecco 5 semplici posizioni Yoga anti stress da fare a casa usando solo 1 tappetino, 15 minuti per ritrovare il tuo equilibrio.

Rilassarsi facendo Yoga: le 5 Asana anti stress

Una sequenza breve e semplice composta da 5 Asana per combattere lo stress: mantenete ogni posizioni per 50 secondi e respirate senza fretta.

Non forzate il vostro corpo nell’eseguire la sequenza, rispettate i vostri limiti fisici.

Ripetete la sequenza per 2 volte!

1.Posizione semplice: Sukhasana

La posizione semplice è la prima posizione: gambe incrociate seduti sul tappetino, busto ben eretto, palmi poggiati sulle ginocchia rivolti verso l’alto.

Si rivela essere perfetta per iniziare il rilassamento psico-fisico: lasciate andare i pensieri negativi, respirate profondamente e mantenete questa posizione per 2 minuti abbondanti.

2.Torsione spinale a destra e a sinistra: Parivrtta Sukhasana

La torsione spinale a destra e a sinistra rinforza la colonna vertebrale favorendo il riassestamento delle vertebre.

Ricordate di girare il più possibile anche il collo mentre assumete questa posizione per una torsione completa.

3.Posizione del bambino felice: Ananda Balasana

La posizione del bimbo felice è la postura che assumano i bambini in attesa del cambio pannolino: distesi sulla schiena con le gambe piegate reggendosi i talloni con le mani.

Questa Asana allenta i muscoli lombari, lubrifica le articolazioni e concilia il sonno.

4.Posizione del piccione: Eka Pada Rajakapotasana

La posizione del piccione è estremamente elegante e distensiva: allenta le tensioni a livello pelvico e allevia i dolori della sciatica.

Praticatela da entrambi i lati direzionando il mento verso il basso per stirare bene la colonna.

5.Posizione del bambino: Balasana

La posizione del bambino è tra le più rilassanti e semplici, basterà accovacciarvi seduti sule vostre ginocchia con le braccia distese in avanti.

Mantenetela per 2 minuti mentre respirate profondamente, abbandonate completamente le tensioni del vostro corpo, ascoltate il vostro respiro e chiudete gli occhi.

Praticando regolamente questa sequenza di Asana lo stress sarà solo un lontano ricordo.