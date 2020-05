5 per mille 2020: che cos’è e a chi va?

5 per mille: chi sono i destinatari della misura fiscale?

Il 5 per mille non è altro che una misura fiscale che permette ai contribuenti di destinare una quota dell’IRPEF (pari, appunto, al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) a enti che si occupano di attività di interesse sociale.

I destinatari del 5 per mille sono: associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività socialmente utili, ONLUS, enti di ricerca scientifica e sanitaria.

I destinatari del 5 per mille sono tenuti a dimostrare come hanno impiegato le risorse ricevute.

Il 5 per mille non è una donazione e non beneficia delle connesse agevolazioni fiscali, ma non comporta oneri aggiuntivi in quanto il contribuente è comunque tenuto a pagare l’IRPEF.

5 per mille: cos’è?

Istituito nel 2006 in forma sperimentale, il 5 per mille è diventato un mezzo di sostentamento indispensabile per gli enti non profit.

Ogni contribuente può aderire al 5 per mille in due modi:

optando solo il settore di interesse sociale (ad esempio volontariato),

inserendo il codice fiscale dell’ente.

Grazie al 5 per mille i cittadini sostengono attività socialmente utili senza alcun aggravio.

Per il bilancio dello Stato il 5 per mille è una voce di spesa: una porzione del gettito fiscale risulta vincolata alle finalità scelte dal cittadino.

Il 5 per mille consente uno sviluppo armonico e responsabile del Terzo settore.

5 per mille e 8 per mille: quali sono le differenze?

In sede di dichiarazione dei redditi ogni contribuente è invitato a esprimere anche la propria preferenza sull’8 per mille dell’IRPEF, ovvero sulla possibilità che lo Stato devolva l’8 per mille dell’intero gettito fiscale a una confessione religiosa.

La scelta può essere operata tra Stato, Chiesa Cattolica, Chiesa Avventista del settimo giorno, Assemblee di Dio in Italia, Comunità Ebraiche Italiane, Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Luterana in Italia, Unione Buddhista, Unione Induista, Chiesa Apostolica, Unione Cristiana Evangelica Battista, Diocesi Ortodossa Italiana.