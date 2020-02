Tre tazzine al giorno ti fanno perdere 5 chili in una settimana? Verità e leggende sul caffè: scopriamo quali sono i 5 falsi miti da conoscere

Bere una buona tazzina di caffè mette d’accordo proprio tutti, anche se bisogna sottolineare il fatto che ad ognuno piace il suo.

Anche se bere troppo caffè è pericoloso per la salute umana, è bene sapere che una tazza di caffè espresso è una bevanda ricca di proprietà benefiche ed è addirittura salutare.

Bere caffè: 5 falsi miti da sfatare

Ci sono molti falsi miti sul caffè: scopriamo quali sono i 5 da conoscere.

Il caffè provoca insonnia

La caffeina è uno stimolante e, se viene consumata nel pomeriggio, viene comunque elaborata dall’organismo attraverso il fegato. In media, ci vogliono 5-7 ore. Entro 8-10 ore, il 75% della caffeina tende a ridurre i suoi effetti.

Se si beve una buona tazzina di caffè al mattino non ci sono rischi.

I nutrizionisti consigliano di evitare bevande contenenti caffeina nel tardo pomeriggio o alla sera.

Se ti piace il gusto di caffè puoi optare per la versione decaffeinata.

Il caffè riduce il rischio di diabete di tipo 2

Il caffè contiene magnesio e cromo che aiutano l’organismo a gestire la produzione di insulina, ma è un’ottima fonte di antiossidanti, che aiutano a combattere il danno tissutale. Ciò permette di ridurre il rischio di diabete di tipo 2, specie se si segue una dieta sana e variegata.

Il caffè aiuta a perdere peso

Il caffè non ha alcun potere di aumentare il metabolismo nel corpo. Pertanto, non aiuterà a “bruciare” il grasso in eccesso, quindi se stai cercando di perdere peso, dovrebbero essere apportati cambiamenti al regime alimentare.

Il caffè disidrata il tuo organismo umano

Il caffè è costituito da acqua e polvere, per questo è un potente diuretico, che aiuta l’organismo umano ad espellere le tossine.

Pertanto, bere due tazzine al giorno di caffè non ti disidraterà. Se sei in buona salute e hai un consumo moderato, potrai raggiungere il massimo benessere.

Il caffè può migliorare il tuo allenamento

Molti studi hanno dimostrato che l’assunzione di caffeina prima dell’esercizio fisico aumenta le prestazioni atletiche.

Un report pubblicato su Sports Medicine sottolinea che la caffeina è un “potente aiuto ergogenico” e molte persone usano il caffè come cibo pre-allenamento.