“49 anni in meno! Fa rabbrividire”: la baby fidanzata di Briatore fa indignare l’ex Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci commenta senza filtri la nuova baby fidanzata dell’ex marito Flavio Briatore e volano parole grosse sui social.

La situazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a causa dei nuovi rispettivi partner è molto tesa. Questa volta è la Gregoraci a commentare con parole di fuoco la nuova baby fidanzata dell’ex marito, di 49 anni più giovane di lui.

La nuova vita di Elisabetta Gregoraci

In seguito al divorzio nel 2017 i rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore pareva fossero migliorati per il bene del loro figlio Nathan Falco di 9 anni.

Era stata proprio la Gregoraci a dichiarare in alcune interviste la volontà di recuperare i rapporti con l’ex marito ma le cose sono andate in modo diverso.

Briatore infatti non aveva accettato la nuova relazione di Elisabetta con Francesco Bettuzzi e oltre a commentare in modo duro la cosa, si sarebbe anche rivolto ad un avvocato per limitare le frequentazioni della ex moglie, a suo avviso nocive per il figlio Nathan.

Nonostante dunque la carriera professionale di Elisabetta proceda a gonfie vele e lei si dichiari ora serena e libera, i rapporti con l’ex marito stanno diventando sempre più tesi e l’ultime dichiarazioni social della bella 39enne non lascerebbero dubbi.

La feroce critica alla baby fidanzata di Briatore

La notizia del nuovo flirt di Flavio Briatore con la giovanissima Benedetta Bosi di appena 20 anni rivelato da Chi ha infiammato immediatamente il gossip.

La bella studentessa di legge e l’imprenditore hanno ben 49 anni di differenza ma sembra che la loro storia stia procedendo a gonfe vele.

Sono da poco volati insieme per una vacanza romantica in Kenya e le critiche non sembrano toccarli.

Una voce d’eccezione in questo caso è stata proprio la ex moglie Elisabetta Gregoraci, che forse memore delle critiche a sua volta subite, non si è lasciata sfuggire l’occasione di ricambiare.

Come riporta Leggo la modella e conduttrice calabrese si sarebbe lasciata andare sui social a commentare in maniera molto dura la nuova relazione di Briatore insieme ad alcuni fan che le chiedevano cosa ne pensasse.

“Fa rabbrividire”

è stato il suo commento glaciale e poi ha aggiunto in risposta ad un utente che affermava che Briatore si sarebbe accorto di aver scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna:

“Me lo auguro che se ne renda conto….ma non ne sono sicura”

Elisabetta ha anche confemato senza addentrarsi nei particolari di aver subito tanto durante il matrimonio e come ha più volte dichiarato ora vuole godersi la sua vita con il figlio Nathan, con il quale si trova attualmente in California.

Ecco le immagini della nuova coppia dal settimanale CHI