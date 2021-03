Lo riconosci? Oggi ha 37 anni, ha una malattia ed è stato giudice di X-Factor

Abbiamo scoperto per voi l’identità di questo bambino irriconoscibile in foto. E’ una star internazionale ed è amatissimo in Italia.

Il bimbo nello scatto oggi è uno degli artisti più talentuosi e genuini dello spettacolo mondiale.

E’ riuscito a ritagliarsi uno spazio importante anche nel mondo dello spettacolo italiano.

In pochi sono stati in grado di riconoscerlo, vi sveliamo noi di chi si tratta.

Chi è il bambino in foto

Il piccolo nelle foto è un cantante famosissimo. In passato, ha confessato di essere affetto da una malattia, che gli ha reso molto difficile l’infanzia:

“Sono dislessico. Non riesco a scrivere con la penna, ma solo con la tastiera. Non riesco a leggere neanche l’orologio. Da piccolo ho cambiato tre volte scuola, prima in Francia, poi in Inghilterra, dove sono stato bocciato.”

La cura per lui è stata la musica. Grazie a questa è riuscita a non sentirsi stupido. A 11 anni ha cominciato a lavorare alla Royal Opera House di Londra.

Avete intuito di chi stiamo parlando?

Oggi è un giudice amatissimo di X-Factor

L’artista ha pubblicato brani di successo, ma si è fatto conoscere in Italia soprattutto con X-Factor.

E’ stato giudice della trasmissione di Sky dal 2013 al 2015 e infine nel 2020.

Ora avete capito finalmente chi è? Naturalmente si tratta di Mika!

Mika ha 37 anni, il suo vero nome è Michael Holbrook Penniman Jr. ed è nato a Beirut, il 18 agosto del 1983, sotto il segno zodiacale del Leone.

E’ conosciuto in tutto il mondo con canzoni come Grace Kelly, Relax take it easy o Love today.

Nel 2012 ha fatto coming out, dichiarandosi gay. Attualmente pare sia fidanzato con Andreas Dermanis, un celebre documentarista di origine greca.