3 idee regalo di contenuto finanziario: ecco quali sono!

Se ancora non hai pensato a cosa regalare a tuo figlio per Natale e sei un “ritardatario” allora puoi optare per queste 3 idee regalo di contenuto “finanziario”.

Si tratta di un “tesoretto”, una sorta di cuscinetto finanziario che puoi donare a tuo figlio per renderlo felice e per consentirgli di realizzare un sogno nel cassetto.

Riscatto Laurea

Per il 2020 si potrà riscattare la laurea beneficiando del regime agevolato.

L’importante è soddisfare due requisiti considerati essenziali:

al momento del riscatto è necessario aver versato almeno un contributo nella Gestione INPS,

i periodi di riscatto devono essere soggetti al metodo di calcolo pensionistico contributivo.

Con il riscatto agevolato si applica una quota fissa di 5.240€ per ogni anno di studio.

Coloro che richiedono il riscatto della laurea possono beneficiare di un risparmio di circa il 50% sull’onere previsto per il riscatto degli anni universitari.

Fondo Pensione intestato ai figli

L’obiettivo principale del fondo pensione intestato ai figli è quello di versare i contributi previdenziali, che consentono di maturare una rendita aggiuntiva ed integrativa rispetto alla pensione pubblica erogata dall’INPS.

Aderire ad un fondo pensione intestato ai figli consente di beneficiare di interessanti vantaggi fiscali.

Infatti, la normativa vigente riconosce che tutte le somme versate, fino al limite massimo annuo di Euro 5.164,57, possano essere integralmente dedotte dall’ammontare lordo dei redditi prodotti nell’anno.

La tassazione prevista sui rendimenti è del 20% (e non del 26%): ben si comprende che sia un regime fiscale agevolato.

Lingotti e monete d’oro

Un regalo finanziario che affascina sono le monete e i lingotti d’oro, la materia prima che affascina i trader e gli investitori.

Inoltre, visto che lo scenario economico futuro è sempre più incerto e instabile, gli esperti di commodity prevedono che la quotazione dell’oro finanziario subirà un trend rialzista.

Entro un anno si prevede che il prezzo dell’oro “balzi” a 2.000$.