La riconosci? Ha 21 anni ed è stata una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne

Abbiamo scoperto l’identità della bambina nello scatto, che oggi è un personaggio amatissimo di Canale 5.

Poco fa è stata pubblicata sul web la foto di una bambina dolcissima.

In tanti stanno cercando di scoprire di chi si tratta. Ve lo sveliamo di seguito.

Chi è la bambina misteriosa in foto

La piccola nello scatto oggi ha 21 anni e all’epoca non avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe stata seguita da migliaia di follower su Instagram.

Era una bambina sorridente e dolcissima, oggi è una giovane molto seria e razionale.

Ha partecipato all’ultima edizione di Uomini e donne nelle vesti di corteggiatrice di un tronista che però non l’ha scelta.

Avete capito di chi stiamo parlando?

E’ una delle corteggiatrici più amate di Uomini e donne

L’abbiamo conosciuta all’inizio di quest’ultima stagione del dating show di Canale 5.

Si è contraddistinta per la lucidità dei suoi ragionamenti e per la bellezza eterea e super delicata.

Ora avete capito finalmente di chi stiamo parlando?

Naturalmente di Eugenia Rigotti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐸𝑢𝑔𝑖 (@eugenia.rigotti)

Eugenia Rigotti è l’ex corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, il tronista romano che purtroppo ha preferito un’altra a lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐸𝑢𝑔𝑖 (@eugenia.rigotti)

Eugenia si era davvero lasciata coinvolgere dalla frequentazione con Massimiliano e nel giorno della scelta ha pensato di non essere alla sua altezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐸𝑢𝑔𝑖 (@eugenia.rigotti)

In molti ora credono che a Eugenia verrà proposto il trono della prossima edizione del dating show.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐸𝑢𝑔𝑖 (@eugenia.rigotti)

Per scoprire se sarà la nuova tronista di Uomini e donne, non vi rimane che continuare a seguirci per ulteriori aggiornamenti.