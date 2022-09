Attenzione, assomiglia al pepe nero ma non lo è: come comportarsi se lo trovi a casa

Se sul pavimento trovate palline nere simili ai granelli di pepe nero dovete prestare massima attenzione: ecco come comportarsi se lo trovi a casa.

Sembra pepe nero ma in effetti non lo è: presta massima attenzione a queste palline nere che possono sembrare i granelli di pepe nero. Potrebbero sembrare segnali innocui, ma non lo sono. Meglio prestare massima attenzione e cercare la causa che cagiona la presenza di queste palline di colore nero somiglianti al pepe nero.

I pavimenti della propria abitazione devono essere ben igienizzati e sanificati: sono soprattutto i bambini a giocare sul pavimento e per questo è importante assicurarsi che non ci siano germi e batteri. I pavimenti di colore chiaro sono quelli che mostrano maggiori segnali di sporcizia e la presenza di granelli neri simili al pepe nero deve fare scattare subito l’attenzione.

Il pavimento può essere la prova concreta che in casa c’è l’invasione di insetti indesiderati, tra cui zanzare, formiche, topi e blatte. È importante monitorare la presenza di eventuale sporcizia che può annidarsi nelle zone più difficilmente raggiungibili, tra cui sotto i mobili, in cantina, negli angoli dei pavimenti o dietro al frigorifero. E se dovessimo trovare delle palline nere simili ai granelli di pepe nero? Come dobbiamo comportarci?

Casa, cosa fare se si trovano granelli neri simili al pepe nero?

Se sui pavimenti della propria abitazione si trovano dei granelli di colore nero simile al pepe nero, cosa si deve fare? La presenza di palline nere sul pavimento della propria abitazione deve allarmarci in quanto si tratta di un chiaro segnale della presenza di insetti infestanti che hanno invaso e stanno invadendo la nostra abitazione.

La presenza di palline nere simili al pepe nero è l’evidente manifestazione della presenza di feci della blatta germanica. Solitamente queste palline di colore scuro le reperiamo negli angoli delle stanze, dietro al frigorifero, sotti i mobili e vicino alle crepe e aperture presenti in controsoffitti o nei cassetti.

La presenza di questi escrementi deve allarmarci e bisogna provvedere immediatamente alla disinfestazione dell’abitazione ed alla sanificazione della zona contaminata. Le feci delle blatte germaniche possono portare malattie all’uomo, per questo è importante intervenire immediatamente.

Palline nere sul pavimento simili ai granelli di pepe: attenzione alla presenza delle blatte germaniche

La presenza di palline nere sul pavimento simili ai granelli di pepe è un chiaro segnale della presenza di blatte germaniche. Si tratta di una specie di scarafaggio della famiglia Blattellidae, di colore marrone chiaro e rossastro e dalla forma sottile. Detta anche “fuochina”, la blatta germanica ama invadere e popolare i luoghi più caldi nella propria abitazione. Per questo, è bene prestare attenzione alla presenza degli escrementi di questi fastidiosi insetti in cucina ed in bagno, in particolare dietro il frigorifero, vicino al forno, nelle griglie di aerazione, dietro gli scarichi del bagno.

Inoltre, la blatta germanica ha la capacità di percorrere le tubature dell’impianto idrico. I segnali della presenza della blatta “fuochina” sono riconducibili alla presenza di feci, ooteche e cattivi odori. La puzza generata dalle blatte germaniche è assimilabile a quella della muffa. Le blatte germaniche vivono a lungo, si riproducono più facilmente e si nutrono dei residui di cibo. Inoltre, si rifugiano in luoghi caldi e producono secrezioni che hanno un cattivo odore.