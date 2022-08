“Siete bellissimi”, Stéphanie di Monaco pazza d’amore: scatta il bacio con lui | FOTO

By

Stéphanie di Monaco lascia il mondo e i suoi sudditi senza parole. Arriva l’inaspettato bacio davanti a tutti. Pioggia di commenti positivi e congratulazioni per la sorella di Alberto II.

Stéphanie di Monaco innamorata pazza di lui. Arriva il bacio social che lascia il Principato e il mondo di sasso: insieme, loro due, sono davvero bellissimi.

Stéphanie di Monaco come non l’avete mai vista

Terzogenita di Grace Kelly e di Ranieri III di Monaco e ultima sorellina del principe Alberto e della principessa Carolina, la bella Stéphanie è stata e continua ad essere la reale più ribelle del casato Grimaldi.

Classe 1965, è stata da tutti definita come croce e delizia della famiglia più conosciuta del mondo. Da giovane ha dato fino alla torcere al suo famoso papà e ai fratelli. Rispetto a questi ultimi che sono sempre stati inquadrati nel loro ruolo da perfetti reali, Stéphanie ha scelto per sé stessa una vita diversa o perlomeno c’ha provato.

Messi da parte per un periodo di tempo gli impegni istituzionali, la bella principessa si è dedicata a due sue grandi passioni, la moda e la musica. Prima è diventata stilista d’abbigliamento creando anche un proprio marchio, la Pool Position che si è occupata per tempo della produzione di profumi e costumi da bagno.

Poi ha aperto un negozio di abbigliamento e addirittura un bar a Monaco. Nel 1986 tenta invece la carriera musicale e diventa una cantante. Pubblica Ouragan, un 45 giri che per 10 settimane si colloca al primo posto nelle classifiche musicali.

Anche la sua vita privata è stata ricca di colpi di scena. Dopo il matrimonio con Daniel Ducruet che la rende mamma di due figli, Louis e Pauline, ha una relazione con la sua guardia del corpo, Jean Raymond Gottlieb che le fa il dono di diventare ancora una volta mamma di Camille.

Nel 2003, invece, sposa in seconde nozze Adans Lopez Peres dal quale si separa però l’anno successivo. Oggi, la reale attira di nuovo l’attenzione di tutti per lo scatto che ha lasciato di sasso il Principato: il meraviglioso bacio con lui fa il giro del mondo.

Chi è ad aver conquistato il cuore della principessa? Proprio lui

Stéphanie di Monaco innamorata pazza. Arriva il bacio tenerissimo che fa sciogliere di dolcezza il web. Il fortunato che ha conquistato il cuore della bella sorella di Alberto di Monaco non è un uomo ma un meraviglioso cucciolo di cane! In uno scatto tenerissimo, si vede la principessa beccata dalla figlia Camille mentre bacia una pelosa palla di pelo tenerissima e tutta da strapazzare.

Mamma e figlia, qualche tempo fa, hanno condiviso una vacanza insieme alle isole Mauritius e Camille, animalista e grande appassionata di cani, ha incontrato questo cucciolotto che avrebbe tanto voluto portare con sé a Monaco nonostante il divieto di mamma Stéphanie.

Eppure, al di là delle proibizioni e dei no categorici, la principessa monegasca poi è stata beccata lei, in prima persona, a lasciarsi intenerire dal tenero cucciolo a quattro zampe. L’immagine è bellissima e la principessa ha mostrato ai sudditi e ai suoi fan un altro lato inedito di sé: la sua empatia e il suo amore per gli animali.

Questa la didascalia di Camille che accompagna il tenero scatto:

“Se mamma sta crollando è un buon segno!”.

Sia Stéphanie che Camille hanno una grande passione per i cani, testimoniata anche dall’impegno sociale, silenzioso ma profondo, che mamma e figlia dedicano alle associazioni animaliste che combattono per la salvaguardia dei pelosetti e per combattere il fenomeno del randagismo.