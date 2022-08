“Mi manda fuori di testa”, Luigi Strangis pazzo di lei: è una famosissima cantante | Addio Carola

L’ormai famosissimo cantante ex allievo del noto programma Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis, perde completamente la testa per lei. L’avvicinamento alla ballerina Carola Puddu fa ormai parte del suo passato. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta e cosa è realmente è successo fra i due.

In questi ultimi mesi non si ha fatto altro che parlare della vicinanza dei due noti ex allievo dell’amatissimo programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, ovvero Amici. I due infatti hanno trascorso insieme molti mesi e fra loro appunto ha iniziato a nascere un certo legame che di certo non è passato affatto inosservato. I due hanno condiviso molto ma nonostante questo entrambi non si sono mai spinti oltre. La situazione fra i due infatti è rimasta invariata nonostante le continue confessioni della giovane ballerina.

terminato il programma appunto quest’ultima avrebbe voluto avvicinarsi nuovamente per poter creare qualcosa insieme a lui. Questo però non è affatto successo. I due infatti hanno preso le distanze ed hanno intrapreso strade del tutto separate. Il giovane talento appunto ha continuato a scrivere realizzando dei brani unici, la giovane ballerina invece ha continuato ad allenarsi assiduamente con l’obbiettivo primario di scalare la vetta del successo.

A quanto pare il loro rapporto unico ed abbastanza complicato però fa ormai parte del loro passato dal momento che il giovane cantante ha letteralmente perso la testa per un’altra giovane donna. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto di chi.

Il cantante Luigi Strangis dimentica la ballerina Carola Puddu e si innamora perdutamente di lei: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipo precedentemente i due hanno creato un legame apparentemente indissolubile che però purtroppo si è letteralmente dissolto con il passare del tempo. In diverse occasioni però, anche pubblicamente ricoprendo il ruolo di ospite nei vari programmi televisivi, la giovane ballerina ha chiaramente espresso il suo incredibile affetto nei confronti del cantante. Quest’ultimo però non ha mai risposto alle sue dichiarazioni ed anzi sembra quasi che abbia deciso di prendere le distanze.

Nelle ultime ore infatti il giovane talento sempre che abbia voluto chiarire la situazione con un semplice video pubblicato sui propri social. Quest’ultimo infatti era in compagnia di alcuni amici, i quali vengono ripresi anche nel video in questione, come sottofondo però il cantante ha deciso di inserire un brano molto amato dal pubblico italiano.

Luigi che canta Tribale ✈️✈️ pic.twitter.com/pYSZZ61bPx — Marietta (@Mariettamitica) August 30, 2022

Stiamo parlando ovviamente di Tribale di Elodie. Quest’ultima infatti, proprio come lui, ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi. Luigi ha poi inserito tali parole secondo quanto riportato da AmalfiNotizie : “Mi manda fuori di testa”.