Manico della scopa rotto, non buttarla: il trucchetto per ripararla a costo zero euro

Uno degli oggetti più utilizzati all’interno di una casa è proprio la scopa, proprio per questo capita spesso che il manico si rompa molto facilmente. Una volta rotta, la maggior parte delle persone la buttano, ma in realtà è facilissimo aggiustarla: scopriamo come fare.

Riparare un oggetto guasto è una forma di risparmio, ma ci sono tanti altri buoni motivi per decidere di aggiustare gli oggetti invece di buttarli e spendere altri soldi per ricomprarli. Si tratta di una scelta responsabile e sostenibile. Contrastare questa tendenza di gettare via i prodotti è un sano aiuto allo sviluppo dell’economica. Quando aggiustiamo qualcosa rendiamo il mondo migliore. Allora perché non insegnarlo ai nostri bambini? Ma prima sarebbe meglio conoscere le basi.

Ad esempio, avete mai riparato una scopa? Non tutti sanno che ci vuole veramente poco, grazie ad un trucchetto che vi sveleremo oggi, la riparerete in meno di 5 minuti. Non ci credete? Scopriamo come fare, rimarrete a bocca aperta appena saprete di questa tecnica.

Impara a riparare: ecco come fare

Oggi un oggetto rotto viene gettato via e rimpiazzato immediatamente da uno nuovo. Ma l’ambiente e la crisi economica costringono tutti a rivedere le nostre tendenze. Già tantissime persone hanno cambiato idea sul fatto di sbarazzarsi di un oggetto, infatti, sarebbe più opportuno ripararlo.

Se non avete voglia o tempo potete affidarvi al negozio di un riparatore. Ma aggiustare un oggetto o insegnare ad i più piccoli questa abitudine è divertente ed importante. Non importa il risultato ma quel momento condiviso insieme. Inoltre, il fai-da-te dona sempre molta soddisfazione e autostima.

Ad aiutarvi ci sono sempre tantissimi video tutorial sul web, ai tempi di oggi ci vuole davvero poco per imparare ad allungare la vita dei nostri oggetti. Avete mai riparato una semplice scopa? Ci vuole davvero poco: scopriamo come fare.

Come riparare il manico della scopa in poche mosse

Per ridare vita ad una scopa rotta vi basteranno solamente 5 minuti. Per iniziare, prendete una bottiglia di plastica e tagliate la testa del contenitore con un coltello o una sega. Inseritela nel manico con l’aiuto di un martello e fissatela con 2 viti in entrambe le estremità.

A questo punto inserite il tappo della bottiglia nel buco della scopa e mettete almeno 3 viti. Ora vi aspetta l’ultimo passaggio, dovrete solamente avvitare il bastone e girarlo. In questo modo la vostra scopa tornerà come nuova.

Un risultato davvero incredibile che potrete ottenere in poche mosse. Con meno di 5 minuti avrete riparato un oggetto importantissimo per la casa, risparmiando anche un bel po’ di denaro.