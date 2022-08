Maltempo, allagamenti in Liguria ed Emilia: allerta gialla in 8 regioni

By

Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l’Italia e ciò significa che in moltissime regioni (soprattutto del Nord e del Centro) è previsto maltempo. In ben 8 regioni, infatti, è stata addirittura diramata un’allerta meteo gialla.

In 8 regioni del Nord e Centro Italia – cioè precisamente Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino e Veneto e Marche – è stata diramata allerta meto gialla.

Maltempo: allerta gialla in 8 regioni

Il maltempo continua a creare danni in tutta Italia. Ormai è da circa un mese che stiamo assistendo a continui temporali, frane, grandinate, che già hanno creato danni non di poco conto in gran parte del Nord Italia soprattutto.

Oggi sappiamo che la situazione non è affatto destinata a migliorare, anzi. Una perturbazione di origine atlantica, infatti, è arrivata in Italia e da qui una serie di danni in Emilia Romagna e Liguria, precisamente rispettivamente nel Modenese ed in provincia di Albenga.

Ci troviamo davanti ad un’allerta gialla in ben 8 regioni italiane, anche nel centro. Queste sono: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino e Veneto e Marche.

Ecco la situazione determinata dal maltempo in ognuna di queste regioni.