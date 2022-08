“Hai mandato all’aria una famiglia”, veleno per Noemi Bocchi: il botta e risposta inaspettato | Che gaffe

Proprio lei nuovamente nel bel mezzo di una bufera, l’ormai famosa Noemi Bocchi ed il botta e risposta del tutto inaspettato che ha lasciato completamente senza parole tutto il pubblico. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente e perché lei è protagonista.

Come ben saprete in questo ultimo periodo non si fa altro che parlare della famosissima nuova fiamma del noto ex calciatore della Roma Francesco Totti. La relazione di quest’ultimo ha attirato innumerevoli sguardi ed ovviamente critiche verso di sé dal momento che il suo matrimonio con la nota conduttrice e showgirl italiana Ilary Blasi è andato letteralmente in frantumi. I due condividevano ogni singolo momento delle loro quotidianità insieme ormai da innumerevoli anni, qualche mese fa però alcune voci sono iniziate a circolare ed a prendere piede lasciando tutti noi letteralmente sconvolti.

Inizialmente il chiacchiericcio è stato prontamente smentito ma la situazione, alla nota conduttrice, e ancora non quadrava del tutto. Proprio per questo motivo infatti ha deciso di chiedere aiuto. Grazie all’intervento di un investigatore privato la donna è venuta a conoscenza della relazione extraconiugale del marito e per questo il loro matrimonio è andato completamente in frantumi. Da allora non si fa altro che parlare della loro rottura ed appunto della nuova fiamma di Francesco Totti, la quale appare sempre più vicina al noto Pupone, perfino in vacanza.

Le critiche per lui non sono affatto mancate poiché nessuno si sarebbe mai potuto immaginare una situazione del genere. Attualmente un nuova bufera si è accesa, questa volta però la principale protagonista è proprio la sua nuova fiamma. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto cosa ha scatenato il tutto.

Noemi Bocchi, il botta e risposta sorprende chiunque

Come vi abbiamo già anticipato in questi ultimi giorni la bufera che inizialmente sembrava essersi placata si è nuovamente scaraventata contro di lei. In molti pensano appunto che sin realtà sia proprio lei l’artefice delle disgrazie della famiglia Totti, altri difendono invece la nuova coppia e dispregiano il comportamento della conduttrice. Insomma il loro pubblico si è letteralmente diviso a metà. Nelle ultime ore però un avvenimento del tutto inaspettato ha scatenato una bufera sui social. Un semplice utente di Twitter infatti ha deciso di esprimere il proprio pensiero taggando proprio la diretta interessata.

“Signorina, mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti. Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta passando per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere. Pu…”

Nell’esprimere il suo pensiero forte e crudo però la donna evidentemente ah dimenticato di controllare attentamente il raga inserito poiché anziché taggare lei infatti ha taggato proprio la famosissima cantante Noemi. Quest’ultima infatti si è ritrovata davanti ad una scena del tutto surreale ad ha deciso semplicemente di risponderle così: “Mi sa che lei ha sbagliato TAG”.