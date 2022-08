“Felicissimi per te e Stefano”, la dolcissima FOTO di Belen conferma tutto: fan pazzi di gioia

By

I fan di Belen sono andati su di giri per via di una foto insieme a Stefano che conferma il ritorno del loro amore. Ecco lo scatto.

Belen Rodriguez presto tornerà sugli schermi televisivi con una nuova edizione del programma di Canale 5, Tu Si Que Vales che la vedrà alla conduzione al fianco di Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

Le registrazioni delle prime puntate sono avvenute nelle scorse settimane e in attesa di cominciarne delle nuove la showgirl si è voluta dedicare del tempo per godersi le vacanze con il suo compagno e i suoi due figli.

Belen: i commenti dei fan dopo la foto che ha lasciato tutti senza parole

La donna, dopo tanti tira e molla è tornata con l’unico uomo che ha sposato, Stefano De Martino, e i due si stanno mostrando felici come due adolescenti per l’ennesimo ritorno di fiamma.

Belen e Stefano si sono conosciuti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi dove il ballerino era nel corpo di ballo del talent come professionista e la showgirl, all’apice del suo successo, era stata invitata dalla conduttrice come ballerina speciale per la dimostrazione delle coreografie.

I due vengono travolti da una passione a cui non riescono a rinunciare e dichiarano di amarsi confermando le voci di un loro coinvolgimento sentimentale, ai danni di Emma Marrone che si è vista essere lasciata quasi in diretta dopo alcuni anni assieme a Stefano.

Nel 2013, dopo un anno di relazione, i due mettono al mondo Santiago per poi sposarsi dopo qualche mese e mettere fine al loro matrimonio dopo qualche anno per via di alcuni problemi di coppia.

Belen così si consola tra le braccia di Andrea Iannone con cui rimane per qualche tempo per poi tornare con De Martino fino a lasciarsi nuovamente e a intraprendere una relazione con Antonino Spinalbese.

L’hair stylist che sembra essere in procinto di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, è anche il padre di Luna Marì seconda figlia di Belen che sta passando tanto tempo con Stefano De Martino, che è nuovamente tornato assieme alla showgirl.

Questo riavvicinamento tra i due e la presenza di Stefano nella vita della piccola Luna Marì sembra non dare particolarmente fastidio ad Antonino, che anzi, ha augurato al ballerino e a Belen che questa sia la volta definitiva e che riescano a far durare per sempre il loro amore anche per il benessere dei bambini.

La gioia dei followers

Infatti, in questi giorni, Belen ha pubblicato alcune foto tra cui quelle di una vacanza a Napoli a Posillipo dove ha fatto una gita in barca con i suoi figli, Stefano e il suo cagnolino mostrando il tutto su Instagram.

Ed è proprio tra questa carrellata di foto che troviamo una molto tenera dove vediamo Stefano e Belen abbracciati a guardare al di là del mare e sembra che il ballerino l’avvinghia come a volerla proteggere e a fare in modo che non possa più sfuggire dalle sue braccia.

Infatti, De Martino, adesso conduttore di punta di Rai 2, in una passata intervista ha dichiarato che la passione tra lui e Belen non era mai terminata e che i due si sono sempre rispettati l’un l’altro per amore di Santiago anche quando entrambi avevano storie con persone diverse.

Dopo aver pubblicato al foto in questione, sono piovuti una marea di messaggi da parte dei fan della coppia che sono rimasti senza parole dopo aver visto lo scatto che tanto desideravano a conferma che il loro amore è davvero nuovamente sbocciato.

“Siamo tutti felicissimi per te e Stefano”, “Ma vi auguro veramente di trovare la vostra stabilitá, ricordatevi che tutto passa compresa la bellezza e la vita frenetica, ma la famiglia é il porto sicuro, per tutti. Auguri”.

Questi alcuni dei messaggi scritti dai fan sul post di Belen che augurano ai due di aver finalmente capito che sono fatti l’uno per l’altra con la speranza che non si lascino mai più.