Eurospin, tutti in coda per questo elettrodomestico: “Costa solo 1€” | Usatissimo in cucina

Buone notizie per chi è alla ricerca di un elettrodomestico usatissimo in cucina: lo si può acquistare presso la catena Eurospin ad un euro. Le file alla casa sono davvero impressionanti.

In fin dei conti EUROSPIN è un’insegna commerciale che si distingue per la convenienza, la qualità e per la sua capacità di soddisfare le esigenze della clientela. EURO fa proprio riferimento al risparmio e al fatto che molti prodotti alimentari e non costano pochi euro. SP IN significa SPesa INtelligente. Pertanto, tutti i consumatori che vogliono risparmiare e riempire il carrello con prodotti convenienti troveranno da Eurospin tantissime offerte davvero vantaggiose.

Eurospin: dove fare la spesa intelligente

Eurospin S.P.A è un’insegna commerciale conosciuta ed apprezzata dai consumatori per la sua vocazione al risparmio ed alla convenienza. Si tratta di un brand del settore retail presente in Italia, Slovenia e Croazia. Nata nel 1993 su iniziativa di 4 famiglie di imprenditori già attive nella grande Distribuzione Organizzata, l’insegna Eurospin ha utilizzato prima il franchising e, successivamente, ha cominciato ad aprire i punti vendita di proprietà.

Tramite il marchio Eurospin Viaggi, questa insegna si occupa della vendita di viaggi. Il gruppo Eurospin ha funzioni di holding e di gestione delle attività di approvvigionamento, acquisto, logistica, marketing, controllo di gestione, merchandising, progettazione, elaborazione di dati, contabilizzazione e fatturazione e vendita di prodotti alimentari e di generi di largo consumo.

Del gruppo appartengono cinque società italiane, una società croata ed una società slovena. In Italia si contano 1.137 punti vendita, in Slovenia si contano 51 stores e in Croazia ce ne sono 7.

Eurospin: basta un euro in più per portare a casa un elettrodomestico

A fronte di una spesa di importo minimo pari a 35 euro Eurospin dà la possibilità ai consumatori di acquistare ad 1 euro il frullatore ad immersione del brand GS. Si tratta di una potenza di 350 W, ha due velocità e può essere scelto in due varianti di colore nero o celeste. Lo sfondo è di colore bianco sia che si opti per il colore azzurro sia per il colore nero.

Per acquistare questo utilissimo piccolo elettrodomestico ad 1 euro è necessario effettuare la spesa di importo minimo pari a 35 euro. Nello scontrino devono essere inclusi solo i prodotti alimentari e i beni acquistabili sugli scaffali.

Sono escluse le ricariche telefoniche, i libri e le riviste e le gift card. L’offerta è limitata a soli due giorni: 2 e 3 settembre 2022 fino ad esaurimento scorte. Si tratta di un’occasione imperdibile specie per chi deve preparare ricette gustose e squisite a casa.

Come utilizzare il frullatore ad immersione?

Un frullatore a immersione è un piccolo elettrodomestico utilizzato per frullare alimenti direttamente nel recipiente in cui sono preparati. Questa tipologia di frullatore può essere utilizzata per preparare squisite ricette: gelati fatti in casa, maionese classica e vegan, pesto, ghiaccioli, salse, sughi, burger e hummus.