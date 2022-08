“È scomparsa”, caos a Monaco: che dramma per Alberto e Charlene | Sudditi alla ricerca

By

Alberto e Charlene Wittstock distrutti. Un nuovo dramma a Monaco: “Lei è scomparsa”. I sudditi sono alla sua ricerca. Caos nella famiglia Grimaldi.

Grande preoccupazione per il Principato più famoso del mondo: di lei non ci sono più tracce, i genitori sono disperati. Ecco che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi.

Charlene e Alberto disperati

Charlene Wittstock e Alberto di Monaco tornano ad essere nuovamente i protagonisti dei gossip e degli scandali reali. Di loro, da settimane, non si smette di parlare.

Se fino a poco tempo fa i riflettori sono stati puntati sulla loro vita sentimentale perché, tra voci di tradimenti, infedeltà e crisi matrimoniale, si parlava di un divorzio lampo, ora la preoccupazione riguarda invece un altro membro della loro chiacchierata famiglia: proprio lei è scomparsa, si sono perse le sue tracce. I sudditi sono fortemente preoccupati. Che cosa sta succedendo a Monaco?

Il Principato più famoso del mondo ha gli occhi di tutti puntati addosso. Cerchiamo di fare luce su questo mistero che sta incuriosendo e allo stesso tempo provocando ansia e preoccupazione in tutti.

I sudditi alla disperata ricerca di lei

Nuovo dramma per Alberto e Charlene di Monaco. I sudditi del Principato più famoso del mondo sono preoccupati e tutti stanno vivendo un momento di ansia e disperazione: lei è scomparsa, non si hanno più notizie della piccola principessa Gabriella. Che fine ha fatto la bimba di casa Grimaldi?

Da qualche settimana, Alberto e la principessa sudafricana vengono paparazzati in giro per il mondo solo con il piccolo Jacques mentre la gemellina non si è vista da nessuna parte. Che cosa sta succedendo a Monaco? Il mistero è presto svelato.

Secondo alcune indiscrezioni, i famosi sovrani del Principato, Alberto e Charlene, ma anche altri componenti della famiglia reale come Carolina di Monaco, stanno dedicando più tempo e attenzioni a Jacques, di 7 anni, che un giorno prenderà il posto di papà Alberto e guiderà con la sua saggezza e la sua istruzione il Principato.

Pur essendo membro della Royal Family, non avrà invece lo stesso ruolo di rilievo Gabriella che, pur mantenendo il titolo da principessa, non sarà lei (almeno per ora e secondo le leggi della Monarchia) la sovrana ereditaria del famoso Principato.

Proprio recentemente il piccolo Jacques è stato avvistato in compagnia di Carolina di Monaco, la sua adorata zia, che starebbe istruendo il piccolo a diventare un perfetto sovrano.

Che fine ha fatto la principessa?

Dunque i fan dei gemellini e della famiglia reale possono tirare un sospiro di sollievo: Gabriella sta bene, la piccola è affidata alle cure delle tate e dei famosi genitori ma per il momento, i riflettori sono tutti puntati su Jacques, il principe ereditario e futuro erede al trono del regno monegasco .

Il piccolo fin da ora ha tanto lavoro da fare. Qualche giorno fa è stato visto a diversi eventi pubblici in compagnia del papà e di zia Carolina segno che, piano piano, dovrà iniziare a familiarizzare con quelli che un giorno saranno doveri e responsabilità di un sovrano.

Charlene e Alberto dunque protagonisti di un nuovo ‘scandalo’ a Monaco. I sovrani sono disperati, ogni giorno fan e mass media perseguitano la famiglia Grimaldi che, in verità, ha sempre materiale interessante da offrire ai giornali. Tuttavia i reali monegaschi, in questo momento, vorrebbero solo privacy e riservatezza.