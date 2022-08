Divani, il metodo della pentola per pulirli in maniera impeccabile: risultati incredibili

Almeno una o due volte al mese il materasso o il divano deve assolutamente essere pulito e disinfettato. Ma è un compito davvero arduo e tantissimi di voi avranno rimandato questa faccenda. Però, esiste un metodo efficace che ti farà risparmiare un sacco di tempo: scopriamo di più.

Avere un salotto impeccabile non è così impossibile. Per averlo, però, bisogna pensare ad ogni dettaglio, iniziando proprio dalla pulizia del divano. Il sofà può avere aloni, polvere o anche delle macchie. La cosa peggiore sono gli acari che si depositano all’interno del tessuto. Proprio per questo pulirlo ed igienizzarlo è davvero faticoso.

Per disinfettarlo in maniera perfetta, avrete sicuramente speso soldi in prodotti specifici, ma sapete che bastano degli ingredienti poco costosi e naturali per pulire il divano? Non ci crederete mai, ma con il rimedio della pentola impiegherete meno di cinque minuti: scopriamo come fare.

Divano pulito in poche mosse: ecco come fare

Le faccende domestiche sono davvero una grande scocciatura, ci tolgono tantissimo tempo. Uno dei compiti più ardui è proprio la pulizia del divano. Non solo è davvero stancante e faticoso, ma ogni volta dobbiamo utilizzare i soliti prodotti chimici del supermercato che sono anche molto costosi.

Il sofà non è affatto semplice da pulire, dato che oltre ad essere pesante, dobbiamo ogni volta sfoderarlo e non trascurare nemmeno una piccola zona, altrimenti risulta inguardabile.

Metterlo a nuovo interamente è complicato, ma non tutti sanno che esiste un rimedio infallibile che ti farà risparmiare soldi e tempo. In poche mosse avrai un divano igienizzato perfettamente. Si chiama il metodo della pentola. In meno di cinque minuti avrete un sofà pulitissimo: scopriamo come fare.

Pulire il divano con il metodo della pentola: il procedimento

Fortunatamente ci sono dei metodi che possono ottimizzare i tempi e soprattutto non ti faranno sprecare energie. Per pulire il divano, basta mettere in pratica il metodo del coperchio. Adatto soprattutto per un divano non sfoderabile.

Vi servirà: 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido, mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio, acqua e il coperchio di una pentola. Solo con questo occorrente otterrete un risultato sorprendente, ma capiamo come fare.

Riempite una bacinella con acqua tiepida, sciogliete all’interno il sapone di Marsiglia e aggiungete il bicarbonato di sodio. Immergete un panno grande nel composto e avvolgetelo attorno al coperchio di una pentola, facendolo aderire per bene.

Non vi resta che afferrare il manico del coperchio e passarlo su tutta la superficie del divano. Vi consigliamo di fare anche una seconda passata e di controllare sempre l’etichetta di lavaggio del vostro sofà per evitare di danneggiare il tessuto.