Suor Cristina sconvolgente. La religiosa più famosa d’Italia ha perso la testa proprio per lui. Arriva la confessione inaspettata. Ecco chi ha conquistato il suo cuore.

Suor Cristina, la monaca pop che ha conquistato il pubblico italiano, si è innamorata di lui. Il primo bacio è avvenuto proprio con questo uomo affascinante. Arriva la confessione che lascia di stucco.

Suor Cristina lascia tutti senza parole

Classe 1988, Cristina Scuccia conosciuta da tutti come Suor Cristina, è la religiosa pop più famosa d’Italia. Con la sua voce meravigliosa ha conquistato il talent show musicale “The voice of Italy”.

Entrata nel 2014 nella squadra capitanata dal cantante J-Ax, con le sue performance è diventata virale tanto da arrivare a conquistare non soltanto l’Italia ma persino il mondo. Proprio lei ha alzato la coppa dei campioni vincendo l’edizione 2014 di The voice.

Dopo la partecipazione al noto programma della RAI, per la religiosa arriva il grande successo: Suor Cristina firma un contratto discografico con l’Universal Music, scrive due due album e pubblica videoclip per numerosi brani.

Da un po’ di tempo però di lei non si hanno più notizie. Spunta tuttavia un retroscena inaspettato che lascia senza parole davvero tutti: il bacio con lui fa rimanere di stucco. Arriva la confessione che nessuno si immaginava.

Il primo bacio con lui: la confessione inaspettata sulla religiosa

Suor Cristina è conosciuta ormai in tutto il mondo ma, nonostante il successo l’abbia travolta, lei ha continuato a stare con i piedi per terra e ha deciso di consacrare la sua vita a Dio.

Cristina ha preso i voti perpetui e oggi è sorella dell’Ordine delle suore Orsoline. Tuttavia su di lei spunta una retroscena che nessuno si immagina: il primo bacio della religiosa è avvenuto proprio con lui, si tratta di Lucio.

L’uomo in questione è stato il primo fidanzatino della nota religiosa. Ed è lui, in un’intervista rilasciata a Di Più TV, a raccontare del suo passato con la suora canterina più famosa del mondo.

Lucio e Cristina sono stati fidanzati per diverso tempo. Si sono conosciuti quando entrambi frequentavano il liceo e proprio lei è stato il primo amore di Lucio e lui il primo uomo a cui Cristina abbia affidato il suo cuore e dato il suo primo bacio.

I due ex fidanzati frequentavano lo stesso oratorio e il corso di catechismo, entrambi erano chierichetti e aiutavano il prete della parrocchia del loro quartiere a servire la messa. Condividevano inoltre lo stesso gruppo di amici.

Racconta a tal proposito Lucio:

“Il fatto di essere stati piccoli insieme, di essere cresciuti nella chiesa insieme, ci aveva avvicinato fin da subito. Il nostro sentimento è cresciuto con noi, un po’ alla volta. Non c’è stato bisogno di aggiungere parole a quello che sentivamo l’uno per l’altra: innamorarsi di Cristina è stato facile”.

Afferma Lucio che la suora è sempre stata una ragazza attiva, meravigliosa, buona e con un cuore generoso. La loro relazione è terminata dopo la fine delle scuole superiori. Tra di loro, nonostante la separazione, l’amicizia è rimasta.

Cristina, subito dopo il liceo, ha deciso di prendere i voti quando già non era più fidanzata con Lucio, il quale però fu messo a conoscenza di questa scelta:

“Ci siamo lasciati un po’ prima rispetto al momento in cui ha deciso di prendere i voti, anche se dopo siamo rimasti in buoni rapporti. L’ha presa dopo quella decisione, quando non era più la mia fidanzata ma io sono stato al corrente di quella scelta. L’ho capita, l’avevo capita da tempo. Ho percepito che in Cristina c’era questa voglia di cominciare un cammino di Fede”.

Suor Cristina ha deciso di non abbandonare la sua passione per la musica ma al contempo ha scelto anche di non rinunciare al suo amore per Dio e la religione: oggi la sua vita è consacrata al Signore.