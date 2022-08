Calzini sporchi, come sbiancarli senza lavatrice: una manciata e tornano bianchissimi

L’utilizzo della lavatrice e anche della candeggina ha stancato molte persone, anche a causa della crisi economica che stiamo vivendo. Chi si occupa della pulizia della casa, ha a che fare con lo sbiancamento dei panni, ma scopriamo come farlo con un rimedio naturale.

I calzinisono indumenti che utilizziamo quotidianamente sia nel periodo estivo e anche in quello invernale. Moltissime persone amano camminare senza ciabatte, proprio per questo, può capitare questo tipo di indumento si sporchi molto facilmente. I calzini diventano quasi sempre neri o riportano qualche macchia fastidiosa da togliere. La maggior parte di voi li laverà in lavatrice con un po’ di candeggina, ma da oggi vi faremo cambiare idea, perché esiste un altro metodo per trattarli.

Come? I rimedi della “nonna” non sbagliano mai, infatti, non tutti lo sanno, ma possiamo sbiancare i calzini sporchi con un ingrediente naturale e molto meno costoso. Siete curiosi di scoprire come fare? Dite addio ai calzini sporchi, in poche mosse ritorneranno come nuovi: scopriamo di più.

Calzini sporchi? Dite addio alla candeggina

I calzini, soprattutto quelli in spugna, si sporcano molto facilmente. Soprattutto se chi li indossa ha l’abitudine di andare in giro senza ciabatte, anche se il pavimento è pulitissimo. Involontariamente raccogliamo polvere, sporco delle mattonelle e a volte potrebbe essere anche colpa del sudore dei piedi.

Ma lo sapevi che esiste un rimedio ecologico e privo di sostanze chimiche che ci permette di ottenere un risultato incredibile? Se seguite tutti i nostri passaggi riuscirete ad ottenere dei calzini puliti e bianchi che sembreranno appena comprati. Però, vi servirà un ingrediente e stiamo proprio parlando del bicarbonato di sodio: scopriamo di più.

Pulire i calzini sporchi con il bicarbonato di sodio: ritornano come nuovi

Il bicarbonato di sodio, è un elemento presente nella maggior parte delle faccende domestiche, grazie alle sue proprietà sbiancanti riesce a pulire lo sporco più ostinato. Inoltre, è anche un ammorbidente naturale.

Se avete un capo molto sporco, vi basterà usare una manciata di bicarbonato di sodio e ritornerà come nuovo: bianco e brillante. Potete anche dire addio alla lavatrice, vi servirà solamente una bacinella riempita con acqua molto calda e un po’ di bicarbonato di sodio.

Immergete gli indumenti all’interno della vaschetta e lasciate agire per almeno un’ora. In una sola mossa, i vostri calzini torneranno bianchissimi, sembreranno quasi inutilizzati. Tutto questo senza l’uso della lavatrice o della candeggina.

Ma vi consigliamo sempre di controllare le etichette di lavaggio di qualsiasi indumento prima di effettuare i rimedi indicati. Ogni materiale va trattato in modo diverso, è importante seguire le indicazioni sull’etichetta, così eviterete di danneggiare il tessuto.