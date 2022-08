Beatrice Borromeo, sapevate chi fosse la mamma? Più famosa di lei | Non l’aveva capito nessuno

Beatrice Borromeo, avete mai visto la sua mamma? Lei è davvero famosa, più della figlia! Nessuno sapeva che fosse proprio lei la genitrice della bella moglie di Pierre Casiraghi.

Sapete chi è la famosissima mamma di Beatrice Borromeo e suocera di Pierre Casiraghi? Proprio lei, una donna famosissima in tutto il mondo. Nessuno immaginava che questa bellissima donna fosse la mamma della reale “acquisita”.

Beatrice Borromeo figlia di una donna famosissima

Beatrice Borromeo è una ex conduttrice, giornalista ed ex modella italiana. Moglie di Pierre Casiraghi e nuora di Carolina di Monaco, bella come il sole, è considerata tra le reali acquisite più affascinanti e colte della famiglia Grimaldi.

Con una laurea in scienze giuridiche alle spalle che le ha permesso di poter ambire a progetti e sogni professionali importanti, la Borromeo ha studiato anche in America conseguendo un master in giornalismo presso La Columbia University di New York.

Volto noto e testimonial di marchi di moda importanti come quelli di Blumarine, Armani e Valentino, grazie alla sua bellezza è arrivata a sfilare sulle passerelle più importanti del mondo.

Sposata dal 2015 con il figlio di Carolina di Monaco, Pierre Casiraghi, i due sono una coppia meravigliosa. Genitori di due bambini, Stefano Ercole Carlo e Francesco Carlo Albert, Pierre e Beatrice non potrebbero essere più felici.

Se di Pierre Casiraghi sappiamo tutto, vita morte e miracoli, un po’ meno si conosce invece della Borromeo. Sapete, per esempio, chi è la mamma di Beatrice? Proprio lei, una donna famosissima in tutto il mondo.

Chi è la famosa mamma della Borromeo

Beatrice Borromeo ha una mamma famosissima che avete sicuramente visto ma probabilmente mai associato alla moglie di Pierre Casiraghi: il suo nome è Donna Paola Marzotto.

La contessa è figlia di Marta e Umberto Marzotto. I suoi genitori, nonché i nonni di Beatrice, sono stati mostri sacri della industria tessile e del mondo della moda. Chi non conosce Marta, la famosa stilista e imprenditrice che con i suoi abiti ha vestito star nazionali e internazionali?

Donna Paola è la prima figlia della storica coppia di imprenditori di moda. Primogenita di una famiglia numerosa, ha cresciuto con amore e responsabilità i suoi fratelli minori: Annalisa nata nel 1957 e morta nel 1989 a causa di una fibrosi cistica, Vittorio Emanuele nato nel 1960, Maria Diamante, classe 1963 e Matteo, classe 1966.

Che cosa sappiamo della mamma di Beatrice Borromeo? La contessa Paola Marzotto è una donna dalle mille sfaccettature. La sua vita è stata ricca di successi e colpi di scena. Modella, politica, giornalista ma soprattutto fotografa, per diverso tempo si è impegnata anche nel settore immobiliare.

Oggi è una ambientalista convinta. Solo poco tempo fa, ha intrapreso un viaggio nella lontana Antartide per studiare più da vicino il degrado ambientale. Grazie alla sua macchina fotografica, suo strumento di lavoro, ha messo in piedi anche una mostra per mostrare al mondo che cosa l’uomo sta combinando al pianeta.

Ha poi fondato la compagnia Eye-V Gallery che si occupa di fotografia neo-naturalista e che ha sede a Milano, New York e Uruguay. Sposata con il conte Carlo Borromeo, Paola è mamma di due figli, Carlo che è un imprenditore italiano in coppia da anni con Marta Ferri, altra stilista, e Beatrice che invece è moglie dal 2015 di Pierre Casiraghi.

Donna Paola Marzotto ha rapporto splendido con i suoi figli. Nell’intervista rilasciata al settimanale spagnolo “Hola” ha affermato a questo proposito:

“Il mio rapporto con i miei bambini adulti è fantastico! Penso che stiamo riuscendo a essere tutti una squadra, non solo una famiglia. Sono molto orgoglioso di entrambi”.

Paola e Beatrice in particolare hanno uno splendido rapporto: più che mamma e figlia, le due sono migliori amiche.