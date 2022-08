“Speravo durasse per sempre”, Ilary Blasi e Totti: quella frase è un tuffo al cuore | Piangono tutti

Ilary Blasi e Francesco Totti ancora protagonisti del gossip. Arriva una frase che lascia tutti di stucco: “Speravo durasse per sempre”. Tutti in lacrime per la ex coppia.

Il pupone e la ex letterina di Passaparola hanno di nuovo gli obiettivi puntati addosso. La dolce frase lascia di stucco e spezza il cuore dei tantissimi fan della ex coppia.

Ilary Blasi e Francesco Totti ancora protagonisti dei gossip

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno tenuto incollati ai social e ai giornali, milioni di fan con la loro saga familiare. Da quando è stata annunciata la loro separazione, i mass media nazionali e internazionali si sono scatenati.

Della famosa famiglia italiana o meglio di ciò che di essa resta, se ne è parlato per settimane e dopo oltre un mese e mezzo dal doloroso comunicato, la ex letterina e l’ex calciatore della Roma sono ancora le stelle dei settimanali di gossip e chiacchiericci.

Nonostante si siano detti ormai definitivamente addio, la loro separazione è inaccettabile. In tanti non possono ancora crederci che loro, protagonisti di quella che sembrava una favola d’amore moderna e destinata a durare per sempre, hanno avuto un lieto fine così triste.

La dolce frase “Speravo durasse per sempre”, è un colpo al cuore. Tutti in lacrime per l’ex coppia più amata dello showbiz italiano.

Fan col cuore distrutto

I fan di Ilary e Totti ancora non hanno digerito la separazione del pupone e della conduttrice dell’Isola dei Famosi. Ma non sono gli unici. Anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo faticano a credere che tra la ex letterina e l’ex calciatore della Roma sia davvero finita. Tra questi pure Gerry Scotti.

Il conduttore ha terminato le sue vacanze estive ed è ritornato in televisione con la trasmissione Mediaset “Caduta libera”. In un’intervista si è espresso anche lui su questo divorzio che sta facendo parlare il mondo.

Gerry conosce benissimo Ilary Blasi da tanti anni. Lui è stato il suo mentore, il suo talent scout. Il conduttore più famoso della televisione italiana e la bella presentatrice Mediaset si sono conosciuti quando Ilary era una letterina della trasmissione Passaparola, il programma che ha lanciato al successo anche altre ragazze, oggi conduttrici e showgirl importanti, come Silvia Toffanin, Alessia Ventura, Alessia Mancini e Alessia Fabiani.

In un’intervista a Panorama, Gerry Scotti ha voluto raccontare anche un aneddoto che riguarda il primo incontro che ha avuto con Francesco Totti, al tempo appena fidanzato con la Blasi:

“Un giorno arriverai nel backstage di Passaparola e nell’ultimo tratto di corridoio buio che portava allo studio, intravidi un ragazzotto seduto su un cubo col cappello di lana calato in testa. Mi giro e gli dico: ‘E tu chi sei?’. ‘Francesco’ mi rispose senza dirmi il cognome. Ovviamente riconobbi la voce. ‘E che ci fai qui?’. ‘Aspetto Ilary’ “.

Gerry Scotti non può credere che la storia d’amore tra Ilary e Francesco sia davvero finita. Lui, come tutti, ha sempre fatto il tifo per loro e oggi più che mai, è vicino ad entrambi. Anche il conduttore ha attraversato un doloroso divorzio, quello con la sua ex moglie, e sa quanto la separazione possa fare male:

“Ho vissuto la nascita della loro storia d’amore come un fratello maggiore e come tutti speravo che il loro sogno durasse per sempre ma ci sono passato anche io dal divorzio e so che cosa significa quando la vita decide per noi”.

Le parole di Gerry hanno colpito tutti. Il conduttore ha colto nel segno. I fan, come lui, sono increduli che il grande amore di Ilary e Francesco sia davvero finito.