“Siete meravigliose”, Ylenia e Cristel Carrisi mano per mano: la FOTO riempie il cuore di gioia

By

Grande commozione in casa Power-Carrisi: Ylenia e Cristel mano per mano, beccate così. La foto fa il giro del mondo e riempie il cuore di gioia.

Lo scatto emozionante che ritrae Ylenia e Cristel Carrisi fa commuovere il mondo. I fan di casa Carrisi non ci possono credere, le due sorelle sono davvero meravigliose. Che colpo al cuore.

Casa Carrisi emoziona il mondo

Quando si parla dei Carrisi c’è sempre tanto da dire. Albano e Romina, che sono i rappresentanti di quella che è stata una delle famiglie più belle d’Italia per tanti anni, fanno ancora tutt’oggi parlare di loro.

Nonostante siano separati da tanti anni, almeno da un punto di vista sentimentale, sul piano però professionale la cantante americana e l’artista di Cellino San Marco oggi sono ancora una coppia.

Loro, che con la loro musica ma non solo, anche con il loro amore, hanno fatto sognare generazioni intere, si ritrovano ad avere nuovamente i riflettori puntati addosso. Arriva lo scatto che nessuno si aspettava.

Proprio loro, le due meravigliose figlie della ex coppia, Ylenia e Cristel, fotografate mano nella mano. Lo scatto riempie il cuore dei fan di gioia. La foto è meravigliosa e fa il giro del mondo.

Ylenia e Cristel fotografate mano nella mano

Albano e Romina sono stati marito e moglie per tanti anni. I due si sono conosciuti da piccolini e si sono sposati giovanissimi. In pochissimo tempo hanno messo su famiglia e dato al mondo 4 splendidi bambini: Ylenia, Cristel, Yari e Romina junior.

Purtroppo nel 1994 la tragedia inaspettata. La loro primogenita, Ylenia Carrisi, scompare misteriosamente dallo stato del New Orleans, in Massachusetts, dove si trovava in compagnia di un musicista di strada, tale Masakela, con il quale condivideva un squallido motel.

Da quel momento di lei si perdono le tracce, nessuno sa che fine abbia fatto Ylenia. In tanti anni di ricerche, numerosissime e varie sono state le ipotesi. Un guardiano dell’Acquario del Massachusetts aveva dichiarato di aver visto una ragazza che assomigliava tanto a Ylenia, gettarsi nelle acque del fiume Mississippi durante una fredda notte di gennaio. Qualche altro invece, ha dichiarato di aver visto Ylenia in un convento in Grecia dove avrebbe iniziato una nuova vita.

Mamma Romina e papà Albano non sono riusciti ad affrontare insieme questa tragedia. Mentre la Power ancora oggi aspetta il ritorno della figlia, Carrisi crede che Ylenia non farà più ritorno a casa.

Il cantante di Cellino San Marco poche volte, nelle sue numerose interviste, parla della scomparsa di sua figlia, al contrario di Romina che invece la ricorda in ogni occasione e proprio lei ha pubblicato uno scatto meraviglioso che ritrae la sua primogenita in compagnia dell’altra figlia, Cristel.

Le due sorelle si trovano al mare, sono piccole e si tengono mano nella mano. Lo scatto è davvero meraviglioso e fa emozionare il mondo. Tutti, a partire da Romina, vorremmo che questa foto potesse essere scattata anche oggi, con le due sorelle che finalmente si rincontrano dopo anni e si riabbracciano.

Purtroppo però non è così, nessuno sa nulla di Ylenia e mamma Romina non può far altro che farla rivivere attraverso i suoi ricordi. Tante sono le fotografie che pubblica sul suo profilo Instagram nelle quali ricorda la sua adorata figlia.

Le immagini vengono messe da Romina a disposizione dei suoi tantissimi fan per far sì che Ylenia non sia mai dimenticata e che di lei si continui a parlare. La cantante americana è sicura, sua figlia è ancora viva e prima o poi tornerà a casa da lei.