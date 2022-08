Pierre Casiraghi, la famiglia si allarga: il pancino conferma i pettegolezzi | Proprio lei incinta

Pierre Casiraghi al settimo cielo: la famiglia si allarga! Il pancino di lei non lascia più dubbi. La bella reale è in dolce attesa. Che lieta notizia!

Il famoso figlio di Carolina di Monaco, Pierre Casiraghi, non potrebbe essere più felice: cicogna in arrivo per lei, pronta a diventare di nuovo mamma. Che gioia!

Pierre Casiraghi non trattiene l’emozione

Pierre Casiraghi è tra i figli più riservati e di basso profilo della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi. Classe 1987, è il terzogenito di una delle coppie più amate d’Italia e del mondo.

Purtroppo il suo famoso papà è deceduto quando lui era poco più che un bambino ma Pierre è stato cresciuto circondato dall’amore della mamma, dei suoi fratelli e anche del famoso zio, Alberto di Monaco, il marito della chiacchieratissima principessa Charlene.

Dopo gli studi universitari, Pierre ha iniziato a lavorare nel mondo dell’imprenditoria e oggi è un affermato uomo d’affari. Dal 2015 è il marito della bellissima italiana Beatrice Borromeo e i due sono genitori di due meravigliosi bambini: Stefano Ercole Carlo e Francesco Carlo Alberto.

Proprio Pierre è protagonista, insieme alla sua famiglia, di una notizia che fa gioire tutti: cicogna in arrivo per loro, la Royal Family monegasca è pronta ad allargarsi, lei è in dolce attesa.

Cicogna in arrivo nel famoso Principato monegasco

Notizia meravigliosa per il Principato più famoso del mondo, quello di Monaco. Proprio lei è in dolce attesa, Pierre Casiraghi non potrebbe essere più contento. Non stiamo parlando però di sua moglie, Beatrice Borromeo, ma di sua sorella Charlotte che ha mostrato un pancino sospetto.

La bella figlia di Carolina di Monaco è sposata dal 2019 con Dimitri Rassam, noto regista e produttore cinematografico, figlio della famosa Carole Bouquet, una delle amiche più care della principessa Carolina.

Charlotte si trova al momento ad Ibiza. La coppia è ospite dell’hotel Six Senses a Xarraca. La ragione della vacanza di fine agosto? Festeggiare, seppur con un po’ di ritardo, il compleanno di Charlotte che il 3 agosto ha compiuto 36 anni.

Proprio a Ibiza, la bella reale ha mostrato quello che, a detta di molti, sembra essere un pancino sospetto. Meravigliosa e bellissima su uno yacht, la sorella di Pierre è stata paparazzata mentre indossa un costume intero e bianco che mostra un pancino pronunciato.

Che la cicogna sia davvero in arrivo per questa meravigliosa famiglia? I sudditi si augurano di sì. Charlotte e Dimitri hanno insieme un bambino, Balthazar, che oggi ha 3 anni. Entrambi i coniugi però hanno anche altri figli avuti da relazioni precedenti.

Charlotte ha un bambino di nome Raphael, di 8 anni, che è nato dalla sua relazione storica con il caricaturista marocchino Gad Elmaleh, mentre il regista ha una bambina di nome Darya, di 11 anni, nata da una relazione con una modella russa, Masha Novoselova.

Il pancino sospetto fa gioire tutta Monaco

I due hanno sempre manifestato il desiderio di voler allargare la famiglia ed è probabile che presto arriverà un quarto bebè, per la gioia di zio Pierre che è innamorato dei suoi bellissimi nipotini.

Nel frattempo, la coppia si gode il mare della Spagna. I due hanno accettato l’invito del fratellastro di lei, Christian di Hannover, che è il figlio di Ernest August di Hannover (marito di Carolina) e della sua prima moglie, Chantal Hochuli.

È proprio sullo yacht di famiglia che Charlotte si è mostrata con il costume bianco, firmato Isabel Marant, che ha fatto nascere il sospetto della presunta gravidanza. Per il momento ancora nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita. La cicogna è davvero pronta a volare a Monaco?