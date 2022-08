Noemi Bocchi, avete capito chi è il papà? Mica è uno qualunque | Non se lo aspettava nessuno

Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Francesco Totti sembra provenire da una famiglia molto ricca. Ecco chi è davvero la donna che ha conquistato il cuore dell’ex calciatore.

Negli ultimi due mesi i giornali di gossip non hanno fatto altro che parlare della presunta nuova fiamma di Francesco Totti, tale Noemi Bocchi che sembra abbia conquistato il cuore dell’ex capitano della Roma.

Secondo alcune indiscrezioni e alcune fotografie pubblicate da vari siti e riviste italiane, i due formerebbero una coppia e dopo la separazione da Ilary Blasi, Totti sembra aver trovato un nuovo amore.

Noemi Bocchi: ecco chi è la nuova fiamma di Totti

Però, i due sembrano come affermano alcune voci di corridoio, non poter uscire allo scoperto per via di un’accordo tra Totti e la Blasi che prevede che possano rivelare di avere una nuova storia d’amore solo dopo che le pratiche del divorzio e la divisione del loro patrimonio siano concluse e questo potrebbe richiedere molto tempo.

Noemi Bocchi è un nome che risuona nuovo ad alcuni italiani anche se nella scena romana la donna non è una qualunque, anche è anche una donna molto in voga nei salotti per bene e nell’alta società della capitale.

Da non scambiare, come è successo ad un utente di Twitter con Noemi la cantante il cui vero nome corrisponde a Veronica Scopelliti, anche lei tifosissima della Roma come la nuova fiamma di Totti.

La cantante è stata accusata da un utente del social di aver rovinato una famiglia e di doversi vergognare e subito dopo la donna ha risposto chiarendo che sicuramente si sarà confusa e che non era lei la Noemi di cui tutti parlano.

Noemi Bocchi, invece è molto conosciuta a Roma per via del suo lavoro, infatti è una famosissima designer floreale con conoscenze sulla botanica e su tutto quello che riguarda il campo in questione.

Molto richiesta in ambito lavorativo, la Bocchi proviene da una famiglia benestante che le ha dato la possibilità di intraprendere gli studi presso la prestigiosa Università Lumsa la cui retta si aggira intorno ai 6.100 euro anni.

La donna ha conseguito una laurea in Economia Aziendale e Bancaria e inoltre è stata sposata per molti anni con Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio e amministratore delegato della società Caucci Marble.

I due si sono sposati nel 2011 ma da qualche anno sono separati anche se, come riporta il sito true-news-it, ufficialmente sembrano essere ancora sposati e non aver mai chiesto il divorzio.

Le parole dei suoi amici

Noemi ha inoltre due figli che sembrano aver conosciuto Isabel come rivelato da alcune testate giornalistiche e che sarebbe stato il motivo che ha fatto sospettare Ilary Blasi del tradimento da parte di suo marito.

Inoltre, Noemi ha sempre avuto a che fare con la vita glamour della capitale, tra i suoi amici vanta alcuni vip tra cui Alessandro Basciano e Tommaso Eletti, e proprio quest’ultimo ha dichiarato di aver avuto da lei un due di picche lodandola per la sua intelligenza.

“Dopo avermi rifiutato, è uscita dalla mia vita. Quello che so è una donna molto colta e studiosa, credo voglia fare qualche master, non so”

Grazie a queste sue conoscenze, Noemi è diventata anche amica di Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti e padre di Asia, oltre che grande amico di Francesco Totti, ed è proprio grazie ad un torneo di padel organizzato dall’uomo che i due si sono conosciuti per la prima volta.

Ma secondo alcune persone vicino alla donna, Noemi non sarebbe una mangiauomini come la stanno descrivendo alcune riviste italiane in questi ultimi giorni, e lo stesso Alex ha affermato al programma Estate in diretta, che l’unione tra i due è solo una conseguenza dovuta ad un gesto fatto da Ilary Blasi un anno e mezzo fa nei confronti di Totti.

Da quel momento in poi, secondo l’uomo, Francesco non è riuscito a perdonare sua moglie e sono cominciati i problemi coniugali. Ma questo al momento non è ancora stato confermato da nessuno delle due parti.