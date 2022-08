“Lui 20, lei 40”, colpo di scena a UeD: il tronista ha perso la testa per la dama del trono over

By

A Uomini e Donne un giovanissimo tronista sembra aver perso la testa per una donna del doppio della sua età del trono over. Ecco la conferma.

Uomini e Donne è un programma televisivo che da tanti anni ha come obiettivo quello di far conoscere a ragazzi e ragazze le persone con cui potrebbero condividere il resto della loro vita.

Inizialmente nato come uno show dove una coppia di coniugi si confrontavano con persone in studio e parlavano dei loro problemi, il programma ha cambiato format da quando un uomo di mezza età decise di mettere a disposizione un anello per colei che sarebbe diventata sua moglie.

Uomini e Donne: il tronista in compagnia della dama

Da quel momento, il programma cambiò totalmente il suo scopo diventando così il dating più longevo della televisione italiana e dando molta notorietà ai tronisti che si sono avvicendati nel corso degli anni.

La maggior parte dei primi troni erano rivolti a giovani ragazzi ma da una decina di anni si è deciso di rendere possibile la partecipazione anche a gente che hanno superato i 35 anni d’età e anche a persone più anziane.

Alcuni di questi divertono il pubblico dato la loro età adulta e al modo in cui si approcciano a questa nuova avventura, altri invece hanno creato tante dinamiche e hanno sconvolto i telespettatori.

Così è nato il trono classico e il trono over, ma a volte questo si è anche mischiato, quando a corteggiare Gemma Galgani si è presentato Nicola Vivarelli, sotto lo pseudonimo Sirius, dichiarando di voler fidanzarsi con la donna di oltre 40 anni più grande di lui.

Ma se la storia d’amore tra i due non è andata a buon fine, un’altra coppia sembra essere uscita allo scoperto grazie ad una foto mandata da un fan all’influencer del gossip Deianira Marzano che ha confermato tutto sul suo profilo Tik Tok.

La cosa che fa più scandalo è che si tratta di un tronista del trono classico che è stato visto in compagnia di una delle dame più in vista del trono over e che tra i due ci sarebbero quasi vent’anni di differenza.

Il ragazzo in compagnia della donna è il tronista Davide Donadei che è stato avvistato in una pizzeria di Napoli in compagnia di Roberta Padua e secondo Deianira, il ragazzo aveva detto di dover andare nel capoluogo Campano per farsi controllare il naso.

La reazione di Chiara

Sembra, inoltre che tra i due ci siano state delle interazioni già da prima, da quando partecipavano al programma e che Roberta gli scrivesse nonostante lui fosse fidanzato con Chiara Rabbi, corteggiatrice con cui ha avuto una relazione.

Ed è proprio quest’ultima che a cena con degli amici è venuta a conoscenza dell’indiscrezione sul suo ex fidanzato e sulla dama di Uomini e Donne con cui si è lasciata dopo un anno di relazione.

I due condividevano casa e lavoro e la rottura per la Rabbi è stata molto sofferta ed è proprio per questo motivo che ha chiesto gentilmente ai suoi followers di non inviargli più nessuna segnalazione che riguarda Davide.

La Rabbi ha espresso di non avere intenzione di vedere altro e soprattutto di non continuare a parlare del suo ex e di quanto sta accadendo sperando che i suoi fan l’ascoltino.

Al momento non si hanno maggiori informazioni sul perché Davide e Roberta fossero insieme nel locale napoletano, ma stando a quanto trapelato in rete sembra che i due abbiano intrapreso una relazione.

Vedremo se nel corso della nuova edizione di Uomini e Donne verrà intrapreso questo discorso da parte degli opinionisti che di solito non si tengono nulla e soprattutto se Roberta dopo essere stata assente dal mondo della tv da qualche tempo, tornerà per parlare di queste immagini che sono trapelate sul web e che nelle ultime ore stanno facendo parlare.