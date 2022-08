“La nonna più desiderata d’Italia”, l’indiscrezione: Michelle Hunziker e Eros sbalorditi | Ora è ufficiale

By

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono andati su di giri per la gioia dopo aver scoperto la gravidanza. Ecco la notizia che ha rallegrato tutta la famiglia.

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva che da tanti anni presta servizio con il suo talento nel mondo dello spettacolo italiano e nel mondo dello spettacolo tedesco, dove è diventata una delle conduttrici di punta.

Dopo aver posato mostrando il fondoschiena per una nota marca di abbigliamento intimo ed aver avuto una discussa storia d’amore con Marco Predolin quando era ancora minorenne, la Hunziker ha aumentato la sua notorietà grazie alla relazione con Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker: il lieto annuncio sulla gravidanza

I due hanno cominciato a frequentarsi dal 1995 e dalla loro relazione è nata la loro primogenita Aurora Sophie che nel corso di questi anni ha dimostrato di voler seguire le orme di sua madre e di prendere parte nel mondo della televisione.

Inizialmente ha condotto il day time di X Factor 9 edizione vinta dal cantautore barese Giò Sada e successivamente ha preso parte ad altre trasmissioni al fianco di sua madre ed ha condotto con Eleonoire Casalegno il LoveMi, concerto evento di Fedez e J-Ax andato in onda qualche mese fa.

Dopo la storia con Ramazzotti, Michelle è stata sposata fino al 2022 con Tomaso Trussardi da cui ha avuto due figlie Sole e Celeste e successivamente è stata beccata in compagnia di Giovanni Angiolini, medico sardo ed ex concorrente della quattordicesima edizione del Grande Fratello.

Negli ultimi giorni si era parlato della fine del loro rapporto dopo pochi mesi di relazione ma alcuni amici del medico hanno dichiarato che sono solo voci di corridoio e che i due si amano come non mai.

Infatti, ad inizio mese, come rivelato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, Michelle era stata vista in compagnia di Aurora all’interno di una farmacia per comprare un test di gravidanza.

Tutti quanti hanno pensato che fosse per lei, dato che da sempre ha il desiderio di diventare madre di un maschietto e per ora ha avuto solo femminucce, ma successivamente alcune fonti hanno dichiarato che il test era per il fratello di Giovanni, Paolo.

Inoltre, si era parlato anche di un riavvicinamento tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti che da sempre hanno avuto un rapporto ottimo anche dopo il loro divorzio tanto che lo stesso cantautore ha preso parte del one woman show della conduttrice, Michelle Impossible, andato in onda su Canale 5.

Eros ha inoltre fatto partecipare la donna e la loro figlia al video del suo ultimo singolo, AMA, e questo ha fatto credere ai fan che tra la presentatrice e il cantante ci possa essere stato un ritorno di fiamma.

La notizia che ha mandato su di giri Michelle ed Eros

E adesso, è arrivata la notizia che ha rallegrato proprio Eros e Michelle, ed ha a che fare con il test di gravidanza comprando in farmacia qualche settimana fa.

Nel prossimo numero di Chi, in edicola il 31 agosto, Alfonso Signorini pubblicherà sul suo magazine la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti, che renderà nonni Michelle ed Eros.

Da tempo si parlava di una presunta gravidanza di Aurora che sui social aveva scherzato sulle voci di una sua presunta maternità.

“Sono incinta. Ma solo di un po’ di aria che non riesco ad espellere”

In questo modo la Ramazzotti aveva smentito le voci ma adesso è uscita fuori la verità e la ragazza dovrebbe partorire a gennaio e il padre del bambino è il suo compagno Goffredo Cerza.

Quest’ultimo ha un ottimo rapporto con la famiglia di Aurora ed ha anche passato il lockdown del 2020 in casa con Michelle ed il suo ex marito Tomaso Trussardi con il quale sembra aver mantenuto i rapporti.

Per Michelle, che per molti italiani sarà la nonna più bella di Italia e per Eros si sta aprendo un nuovo capitolo della loro vita e presto li vedremo nella veste inedita di nonni.