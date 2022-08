Iran e Russia: prima fornitura di droni iraniani a Mosca

Iran e Russia hanno in queste ore gli occhi del mondo intero puntati addosso. Il Washington Post ha svelato che i primi droni iraniani sono arrivati nelle mani delle forze armate russe.

I droni provenienti dall’Iran saranno impiegati per il conflitto in Ucraina e questo sta destando preoccupazione anche nel resto del mondo. Qualcosa però non ha funzionato e la Russia non è affatto contenta.

Iran e Russia, alleate contro l’Ucraina

Iran e Russia sono fianco a fianco nella guerra voluta dai russi per la conquista dell’Ucraina. Un’alleanza che ha messo in guardia in primis l’Ucraina ma anche il resto del mondo. Entrambe sono potenze mondiali di calibro importante e con avanzate tecnologie militari e in questo momento stanno unendo le forze.

L’Iran ha offerto il suo sostegno alla Russia in merito alle forze militari aeree. Già dal mese di Luglio il presidente Biden aveva riferito che la Russia stava prendendo accordi con l’Iran per forniture militari. L’11 Agosto si è appreso che i soldati iraniani stavano addestrando i militari russi all’uso dei droni che sarebbero poi stati consegnati.

Su questa notizia si era alzato un velo di scetticismo in quanto non si sapeva se l’bavesse la capacità concreta per fabbricare concretamente la quantità enorme di droni richiesti dalla Russia. Presto però le notizie della fabbricazione dei droni, accertata dagli Usa, ha confermato ulteriormente l’alleanza tra Iran e Russia.

Prima trance di droni iraniani a Mosca

Iran e Russia sono schierati contro l’Ucraina e l’occidente. Oggi, 30 Agosto, si è appreso che la prima, parziale, fornitura di droni iraniani ha raggiunto Mosca. La spedizione è stata inoltrata per sopperire al deficit russo di velivoli senza piloti chiamati anche Uav. Si è appreso, anche, che la Russia non è rimasta soddisfatta della prima fornitura di velivoli senza pilota.

Questo perché, stando alle informazioni che gli Usa hanno acquisito dalle squadre di intelligence occidentali, presentano dei bug. Sembra che in arrivo ci siano molti più droni e che l’ordine sia davvero di un numero impressionante. Questo sta preoccupando gli Usa che non vedono di buon occhio l’alleanza Iran – Russia ma sembra che non dispaccia alla Cina.

Nel frattempo domani, 31 Agosto 2022, si terrà un colloquio a Mosca tra il Ministro degli Esteri Iraniano e la leadership russa che è già stata poco tempo fa a Teheran. Ma non è tutto perché si è venuti a conoscenza che unità iraniane, russe e cinesi si sono esercitate recentemente in Venezuela. La Cina, però, ha fatto sapere che le manovre congiunte non sono correlate all’attuale conflitto in Ucraina.