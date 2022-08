“Il padre non è Alberto”, clamoroso colpo di scena: Charlene di Monaco è rimasta incinta

Charlene di Monaco di nuovo nell’occhio del ciclone: proprio lei è rimasta incinta di un altro. Il padre del bebè non è Alberto. Che scoop scandaloso!

Il Principato più famoso del mondo di nuovo è protagonista di scandali e gossip. La principessa sudafricana “incinta di un altro”. Che duro colpo per Alberto II.

Charlene di Monaco lascia tutti di stucco

Grazie agli scandali e gossip sui tradimenti e crisi matrimoniali, Charlene di Monaco ed Alberto II sono diventati protagonisti preferiti della stampa nazionale e internazionale. La principessa sudafricana e il reggente del Principato più conosciuto al mondo, sono nuovamente le stelle dei chiacchiericci e degli inciuci reali.

Se fino a qualche settimana fa si parlava della ritrovata serenità tra i due coniugi che hanno attraversato dei momenti drammatici e che hanno rischiato di porre fine definitivamente al loro matrimonio, oggi i riflettori sono puntati ancora una volta sulla loro vita privata e in particolare, ad attirare l’attenzione, è un retroscena che riguarda la Wittstock.

La principessa sudafricana “è rimasta incinta di un altro”. Che colpo per Alberto che non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere dalla bella Charlene. Ecco che cosa è venuto fuori e perché questo gossip sta infiammando il famoso Principato.

Il gossip si scatena a Monaco

Charlene Wittstock di nuovo protagonista del gossip e degli inciuci reali. La principessa sudafricana è rimasta incinta di un altro, Alberto si ritrova ad affrontare una situazione inaspettata.

La bella sovrana e il reggente monegasco sono moglie e marito da diversi anni e insieme sono genitori di due gemellini, Gabriella e Jacques. Mentre il fratello di Carolina di Monaco è noto in tutto il mondo per aver avuto relazioni numerose con tante donne di ogni parte del pianeta e di essere padre di numerosi figli illegittimi, oggi a sorprendere è una notizia clamorosa che riguarda Charlene.

Anche la Wittstock avrebbe avuto una relazione con un altro uomo e di lui sarebbe rimasta incinta. Diverso tempo fa, la principessa ha avuto un flirt con un uomo molto conosciuto, Byron Kelleher, un giocatore di rugby proveniente dalla Nuova Zelanda.

Bello e affascinante, con un fisico scultoreo, sembra una divinità greca. Lui e la moglie di Alberto sono amici da tanti anni e per un po’ sono usciti anche insieme, proprio nel periodo in cui il suo rapporto con Alberto stava già attraversando una crisi importante.

Charlene e Byron, che sono stati paparazzati in più occasioni complici e affiatati, avrebbero vissuto una notte di passione: la principessa monegasca sarebbe rimasta anche incinta di lui.

La moglie di Alberto fa (s)parlare il mondo

Sono chiaramente notizie che non sono mai state confermate dal Principato. La sudafricana avrebbe poi deciso di non tenere il bambino per non creare scandali e clamore. Ma non è la prima volta che viene fuori uno scoop del genere.

Proprio meno di un anno fa, nel periodo in cui Charlene è rimasta in Sudafrica per curare un’infezione che ha messo a rischio la sua salute, si è detto che il suo mancato ritorno nel Principato fosse da attribuire alla necessità di nascondere una gravidanza segreta.

Si mormorò, al tempo, che la moglie di Alberto aspettasse un bambino da Vladislav Doronin, miliardario russo ed ex fidanzato di Naomi Campbell. Amico di famiglia e in particolare di Charlene, l’uomo più volte si è recato in Sudafrica e anche in Svizzera per tenere compagnia alla principessa. Da lì i gossip nati sul loro conto e sulla presunta gravidanza da nascondere. Anche in questo caso si tratta di voci che non sono state mai confermate, ma nemmeno smentite, dal Principato.