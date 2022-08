“Il matrimonio non glielo chiederò mai”, Rocio avvilita così: che batosta da Raoul Bova

Attimi di preoccupazione per Rocio, proprio lei avvilita per via del comportamento e delle scelte del suo compagno Raoul Bova. Nessun matrimonio li unirà. Ecco tutti i dettali a riguardo: cosa è successo realmente e cosa accadrà a breve.

Nel corso della carriera professionale del noto attore abbiamo sentito molto parlare di lui proprio nei gialli di gossip ed ovviamente non solo. In ogni occasione infatti si. sempre mostrato come realmente è, nonostante la sua estrema riservatezza. In questi ultimi anni il chiacchiericcio sul presunto matrimonio che dovrebbe legare a vita proprio i due diretti interessati ha attirato molto l’attenzione ma ad oggi ancora si vede l’ombra delle fedi e tanto meno di una proposta di matrimonio ufficiale.

I due fino ad oggi hanno condiviso molto insieme e proprio insieme hanno creato una meravigliosa famiglia. Entrambi appaiono fortemente invaghiti l’uno dell’altra. Nonostante i buoni propositi e le innumerevoli voci di corridoio oggi loro sono ancora dei semplici compagni. Inutile negarlo, ogni singolo fan della coppia spera che il momento di pronunciare il fatidico “si” avvenga presto. Dal resto perfino proprio la compagna dell’attore ha ammesso più volte di sognare quel momento attendendolo e bramandolo con molta ansia. Pare però che la situazione sia sfuggita completamente di mano. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto cosa accadrà a breve.

Rocio avvilita per la scelta di Raoul Bova, nessun matrimonio per i due: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente la famosissima coppia è tuttora in bilico proprio per via dell’argomento matrimonio. Lei brama questo momento da un’intera vita, lui invece non desidera altro che godersi ogni momento al suo fianco senza alcuna pressione. La famosa Rocio ha infatti deciso di esporre il suo pensiero a riguardo proprio durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

La donna durante l’intervista ha ammesso di essersi intrufolata assieme all’intera famiglia ad un matrimonio calabrese a Roccella Jonica. Hanno ballato e si sono estremamente divertiti per poi concludere la serata scappando dagli invitati che hanno riconosciuto i loro volti. Al che le è stato chiesto invece del suo di matrimonio.

“Raoul è più timido, si spaventa, dà valore a tutto, io sono più leggera e drastica, lui mi chiama guerriera. Sono tradizionalista, me lo deve chiedere Raoul. Io non glielo chiederò mai”.

Queste sono le sue parole a riguardo, pare appunto che nonostante lei voglia fermamente convolare a nozze, non si permetterà mai di proporlo lei stessa.